Slik blir Norges mest moderne sykehus

Få måneder før åpning av det nye sykehuset, som etter planen skal åpne 5. oktober, får Dagsavisen være med på en «privat» omvisning på det som blir Norges mest moderne sykehus.

– I størrelse blir vi litt større enn det nye sykehuset i Møre og Romsdal som nylig åpnet, og litt mindre enn det nye sykehuset i Stavanger som skal åpne i november, sier Morten Asker Støldal, som er prosjektdirektør for det nye sykehuset til Dagsavisen.

– V kan slå fast at dette blir det mest moderne sykehuset i Norge, med den aller nyeste teknologien. I tillegg til flere tusen dyktige ansatte, sier han.