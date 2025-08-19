28. januar, 2015: Alle de største arbeidstakerorganisasjonene og nærmere 1,5 millioner arbeidstakere over hele landet gikk til politisk generalstreik mot den borgerlige Solberg-regjeringen, under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven». Daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) skal ha blitt buet ut da han møtte noen av demonstrantene utenfor Stortinget.

Det var nemlig han som frontet forslaget som åpnet for midlertidige ansettelser uten at det var et midlertidig arbeidskraftbehov som skulle dekkes. Men tross den største generalstreiken i moderne norsk historie ble forslaget vedtatt i Stortinget utpå våren.

Dette forslaget reverserte arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) bare noen måneder etter at Støre-regjeringen kom til makten høsten 2021. Det ble flertall i Stortinget for å oppheve adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven. Men om det blir regjeringsskifte 8. september, kan det igjen være duket for raske endringer og reverseringer i norsk arbeidsliv - og mer bråk i arbeidstakerorganisasjonene.