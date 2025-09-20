Slik ble han flue på veggen hos Nato-sjefen

Dette må ha vært spennende – hvor tett på Nato-makta og prosessene kom du?

– Jeg føler at jeg kom så nært jeg ønsket og at Jens etter hvert sluttet å bry seg om at jeg var der. Han er en type som er flink med folk han møter og får dem til å føle seg sett. I sitt daglige virke kan også han skru litt av for å spare energi, og det var deilig å se at han kunne slappe av med meg hengende rundt. Det bidro til at jeg fikk følge de store politiske og diplomatiske dilemmaene – diskusjoner og forberedelser, politikk og taktikk. En stor forskjell på Erling Braut Haaland og Jens er at alle Haalands bragder og oppnåelser er dokumentert og delt med alle, mens Jens sine bragder gjerne skjer bak lukkede dører. Jeg ønsket å dele og gi folk et innblikk i hvordan han også kjemper sine kamper. Derfor måtte jeg få ham til å forstå hvorfor kameraet og jeg skulle få være med der han helst ikke ønsket oss til stede.

Du fikk treffe navn vi er blitt godt kjent med i mediene de siste årene?