Slår alarm om lave søkertall: – En nasjonal krise

40 prosent av studieplassene på barnehageutdanning står tomme i en allerede hardt rammet sektor. 

Færre og færre tar barnehageutdanning. Illustrasjonsfoto.

Innenriks

Journalist
Publisert

– Vi er veldig bekymret på landsbasis. Det er en nasjonal krise. Vi klarer ikke å utdanne nok barnehagelærere til det feltet har behov for.

Det sier Kristin Danielsen Wolf til Dagsavisen. Hun er instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved OsloMet og har skrevet en rekke pensumbøker.

