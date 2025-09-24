Slår alarm om lave søkertall: – En nasjonal krise
40 prosent av studieplassene på barnehageutdanning står tomme i en allerede hardt rammet sektor.
Færre og færre tar barnehageutdanning. Illustrasjonsfoto.
FOTO: Gorm Kallestad / NTB
Innenriks
– Vi er veldig bekymret på landsbasis. Det er en nasjonal krise. Vi klarer ikke å utdanne nok barnehagelærere til det feltet har behov for.
Det sier Kristin Danielsen Wolf til Dagsavisen. Hun er instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved OsloMet og har skrevet en rekke pensumbøker.