– Regjeringa har hatt fire år på seg til å løse bemanningskrisa i barnehagen uten å gjøre noe mer enn å plastre litt her og der. Vi er derfor skuffa over liten vilje til å satse på barnehagene, og sørge for at den svært kritiske bemanninga i mange barnehager blir bedre, sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll til Dagsavisen.

I årets budsjettforslag foreslår regjeringen å videreføre tilskuddet på 200 millioner kroner til en ordning med toppet bemanning i barnehagen. Ordningen ble etablert som en søkbar ordning for kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i våres – og blir nå videreført med nye midler for 2026.

Satsingen blir imidlertid ikke prisjustert, noe som gjør at den i realiteten krymper, ifølge lærerlederen.

Geir Røsvoll fremholder videre at de 800 millionene som har kommet i tidligere budsjetter, i liten grad har nådd fram til barnehagene.

– Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har nylig sagt at nå er det barnehagen sin tur. Da forventer vi ikke bare snakk, men faktisk handling. Vi hadde forventet en større innsats enn det vi ser i dette budsjettet, sier Røsvoll til Dagsavisen.

Feil vei

I dag er den lovfestede normen at det skal være minst en barnehagelærer per 7. barn under tre år, og minst barnehagelærer per 14. barn over tre år. Ifølge Utdanningsdirektoratet mangler det i dag over 2.700 lærerårsverk for å oppfylle denne normen.



I løpet av perioden 2021 til 2025, har andelen barnehagelærere i barnehagene sunket jevnt og trutt, og ligger i dag på 42,2 prosent. Antallet barnehagelærere som mangler i sektoren har steget med cirka 20 prosent i løpet av samme periode.

For å oppnå målsettingen om at halvparten av de barnehageansatte skal ha barnehagelærerutdanning – slik det er tverrpolitisk enighet om, må det ansettes om lag 7.100 barnehagelærere i norske barnehager.

Dette skjer samtidig med at regjeringen våren 2024 vedtok en ny målsetting om en ytterligere økning av barnehagelærerandelen - til 60 prosent innen 2030.

Samtidig viser søkertall fra Samordna opptak et dramatisk fall i antall søkere til barnehagelærerutdanningene de senere årene, slik Dagsavisen har skrevet. Bare fra 2024 til 2025 var fallet på nesten 16 prosent.

Tidligere i høst sto hele 40 prosent av studieplassene på barnehageutdanning står tomme i en allerede hardt rammet sektor. I slutten av september foreslo Rødt at barnehagene skal kunne ansette sårt tiltrengte medarbeidere i støtteroller.

Bedre støtte til nyutdannede

Regjeringa fortsetter satsingen på såkalt arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). I 2026 foreslår regjeringa å øke tildelingen til universiteter og høyskoler med 11,5 millioner kroner. Til sammen vil dette gi nærmere 500 årlige studieplasser på ABLU fra høsten 2026. Noe som er over 400 flere enn i 2021.

Regjeringen innfører også et nytt helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling for lærere og andre ansatte. Målet er at alle barn og elever skal få et best mulig grunnlag for trivsel og læring.

Fra 2026 får også andre ansatte i barnehage, SFO og på skolen mulighet til å delta i videreutdanning med samme vilkår som lærerne.

Fra høsten 2025 er tilskuddsordningen for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole styrket med 75 millioner kroner. Regjeringen foreslår nå å øke tilskuddet med ytterligere 75 millioner.

Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet mener regjeringen skal ha skryt for forslaget.



– Det er viktig at unge og nyutdannede lærere får støtte i sitt første arbeidsår. Vi vet at der viktig for å beholde dem i skolen, sier han.

Leseløftet

Da regjeringen i 2023 og 2024 ga norske kommuner 415 millioner kroner i øremerkede midler til trykte lærebøker, var det for å skape en bedre balanse mellom skjerm og bok i skolen. Ifølge kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal dette bidra til at elevene lærer mer og bedre.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) Foto: Rodrigo Freitas / NTB NTB

I statsbudsjettet for 2026 foreslår regjeringen å bruke ytterligere 200 nye millioner kroner for å øke leseferdighetene til barn og unge, og skape leselyst og leseglede.

I valgkampen lovet regjeringen å bruke én milliard kroner på leseløftet, den såkalte lesemilliarden, i løpet av de neste fire årene. De 200 millionene som nå foreslås, ligger dermed noe under det som kunne forventes.

– Å kunne lese godt er avgjørende for å forstå og lære i alle fag, for videre utdanning og for arbeid. Regjeringen vil sikre at elevene leser hver dag, har tilgang til flere bøker og får hjelp til å bli bedre lesere. Norske barn og unge skal igjen bli blant de beste leserne i verden, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en kommentar til statsbudsjettet.

– Stø kurs mot sparekniven

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan en presset kommuneøkonomi fører til at mange norske kommuner ikke følger opp nasjonale satsinger på blant annet utdanningsfeltet. Et eksempel er hvordan selv øremerkede midler til trykte lærebøker, brukes på en annen måte enn det som var tenkt.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) varslet i slutten av august at regjeringen kan komme til å bli hardere i klypa overfor kommuner som bruker øremerkede midler til andre ting enn det pengene var avsatt til. Dette møtte sterk motstand i KS, Kommunenes interesseorganisasjon.

I Utdanningsforbundet er man ikke beroliget over regjeringens kommunesatsing i det nye budsjettet:

– Dette er heller ikke et forslag til budsjett som løser de store utfordringen vi ser i kommunesektoren. 4,2 milliarder i økning tyder kun på stø kurs med sparekniven, sier Røsvoll til Dagsavisen.



Utvikler nye prøver

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) varslet i april at regjeringen vil fjerne dagens kartleggingsprøver på første trinn.

Regjeringen foreslår nå å bruke 30 millioner kroner til å utvikle en ny skolemiljøundersøkelse og nye læringsstøttende prøver som skal erstatte de nasjonale prøvene. Det skal også utvikles nye kartleggingsverktøy på 1. trinn.

Ifølge regjeringen viser flere undersøkelser at dagens kvalitetsvurderingssystem ikke fungerer godt nok:

– Jeg er opptatt av at prøver, undersøkelser og andre verktøy vi utvikler fra nasjonalt hald, og i flere tilfeller pålegg kommuner og skoler å bruke, må ha høy relevans, kvalitet og legitimitet. Skal vi utvikle skolen og sørge for god kvalitet, må lærerne og skoleeierne ha verktøy som fungerer, seier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

