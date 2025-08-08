Skudd skal ha blitt avfyrt på Nav-kontor på St. Hanshaugen i Oslo

Oslo 20250808. Skudd skal ha blitt avfyrt på Nav-kontor på St. Hanshaugen fredag.Foto: Christina Dorthellinger / NTB Christina Dorthellinger

Meldingen kom rundt 13.30 fredag ettermiddag.

– Det har vært en voldsepisode inne på kontoret, utført av en klient. Politiet har nå kontroll på mistenkte, skriver operasjonsleder Per-Ivar Iversen i politiloggen.

Iversen opplyser at skuddet ikke var rettet mot en person, og at det foreløpig ikke er meldt om noen skadede.

Nav-kontoret på St. Hanshaugen ligger rett ved Bislett stadion.