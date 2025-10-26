Jegerbrigaden er en viktig brikke i forsvaret av Finland og Natos østflanke. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Kärki syöksy eteenpäin, minä minä!

En finsk soldat, liggende mellom trær og lyng, roper ut en beskjed om å avansere. Så løsner han skudd. Først én gang. Så to, så tre.

Plutselig bykser han opp, og finner ny dekning lenger framme – i tandem med de andre i troppen.