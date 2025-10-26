Reportasje

Jegerbrigaden er en viktig brikke i forsvaret av Finland og Natos østflanke.

Skremmes ikke av Putin: – Kommer de hit, er vi klare

Russland ruster opp i øst, men finnene beholder roen. Vi fikk bli med inn på øvelse i Lapplands skoger.

Jørn H. Skjærpe
Jørn H. Skjærpe Journalist
Publisert
Lesetid: 4 min

– Kärki syöksy eteenpäin, minä minä!

En finsk soldat, liggende mellom trær og lyng, roper ut en beskjed om å avansere. Så løsner han skudd. Først én gang. Så to, så tre.

Plutselig bykser han opp, og finner ny dekning lenger framme  – i tandem med de andre i troppen.

