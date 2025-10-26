Reportasje
Jegerbrigaden er en viktig brikke i forsvaret av Finland og Natos østflanke.
Foto: Jørn H. Skjærpe
Skremmes ikke av Putin: – Kommer de hit, er vi klare
Russland ruster opp i øst, men finnene beholder roen. Vi fikk bli med inn på øvelse i Lapplands skoger.
– Kärki syöksy eteenpäin, minä minä!
En finsk soldat, liggende mellom trær og lyng, roper ut en
beskjed om å avansere. Så løsner han skudd. Først én gang. Så to, så tre.
Plutselig bykser han opp, og finner ny dekning lenger framme – i tandem med de andre i troppen.