Adrian Angelico gjester Oslo Nye Teater for første gang, i den ikoniske rockemusikalen Rocky Horror Show.
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
Portrett
Skrekk, opera og rock'n'roll
Adrian Angelico var dårlig i matte. Siden har det gått fra høydepunkt til høydepunkt.
Adrian
Angelico kommer rett fra prøvene på «The Rocky Horror Show». Deiser ned i sofaen på Bristol, iført ankellangt skinnskjørt, sneakers og band-T-skjorte. Det svarte håret står rett opp.
– Jeg
snakker så fort. Du kommer neppe til å høre hva jeg sier på det opptaket.
Dermed er
tonen satt, på saftig nordnorsk. Jeg ber en indre bønn om at opptakeren, som
ligger på bordet mellom oss og to høye smørbrød, får med seg alt.