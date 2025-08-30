Skrekk, opera og rock'n'roll

Adrian Angelico kommer rett fra prøvene på «The Rocky Horror Show». Deiser ned i sofaen på Bristol, iført ankellangt skinnskjørt, sneakers og band-T-skjorte. Det svarte håret står rett opp.

– Jeg snakker så fort. Du kommer neppe til å høre hva jeg sier på det opptaket.

Dermed er tonen satt, på saftig nordnorsk. Jeg ber en indre bønn om at opptakeren, som ligger på bordet mellom oss og to høye smørbrød, får med seg alt.