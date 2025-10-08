Skoleklasse besøkte den russiske ambassaden: – Det reagerer jeg sterkt på

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Ambassaden la ut et innlegg på Facebook om at de hadde arrangert et undervisningsopplegg for en norsk klasse om den kalde krigens historie for to uker siden.

Utdanningsnytt omtalte innlegget, men da kunne ikke skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) bekrefte klassens besøk. Det ble omtalt at det var full forvirring om hvorvidt møtet faktisk hadde funnet sted.

Nå bekrefter Oslos skolebyråd at det stemmer at en klasse fra en Oslo-skole besøkte den russiske ambassaden for et undervisningsopplegg der. Bekreftelsen kommer etter et spørsmål fra den uavhengige bystyrerepresentanten Lars Petter Solås.

– På bakgrunn av spørsmålet fra representant Solås og Facebook-oppslaget på den russiske ambassadens hjemmeside, ba jeg Utdanningsetaten om å undersøke saken nærmere og informere min byrådsavdeling, innleder Midtgarden i svaret sitt.



Visste ikke

– Det har vist seg at besøket ved den russiske ambassaden 24. september var gjort av en klasse fra en videregående skole i Oslo.

Bakgrunnen for besøket er ifølge skolebyråden en oppgave om historiefortolkning og kildekritikk.

– Konteksten rundt besøket var et opplegg der det også forelå en plan om å besøke den amerikanske ambassaden med samme formål, å sammenligne to ulike fortolkninger og fortellinger av samme historiske hendelse, i lys av dagens kontekst. Klassen jobber med historiefortolkning, kildekritikk og propaganda, skriver Midtgarden.



Verken skolens ledelse eller Utdanningsetaten skal ha vært informert om undervisningsopplegget på ambassaden i forkant av besøket.

– Elevene i klassen skal ha stått frie til å delta på arrangementet og bedt av lærer om å informere sine foresatte om besøket på forhånd. Verken rektor ved skolen eller Utdanningsetaten visste om besøket i forkant.

– Skolen har gitt beskjed om at dette ikke skal skje igjen.

– Svært uklokt



Selv om besøket skal ha vært en del av et undervisningsopplegg om historiefortolkning, reagerer Midtgarden sterkt:

– Som byråd reagerer jeg sterkt på at en Osloskole avlegger et besøk på den russiske ambassaden i den tiden vi er i. Den russiske angrepskrigen mot Ukraina er uakseptabel og gjør det riktig å ta sterk avstand fra Russland og russisk propaganda og forsøk på påvirkning. Det innebærer blant annet at jeg ser på et besøk ved den russiske ambassaden som en svært uklok og lite gjennomtenkt avgjørelse.



Hun peker også på at besøket kan bidra til å legitimere russisk propaganda, og at dette må tas på alvor.

– Vi vet at Russland bruker aggressiv propaganda for å påvirke politiske, demokratiske og sivile deler av samfunnet, og en «normalisering» av forholdet til samfunnet gjennom et skolebesøk er en del av dette. Jeg deler her representant Solås sitt syn.



– Jeg tar klar avstand fra klassens besøk ved ambassaden og mener det er svært uheldig. Dette har jeg også kommunisert til Utdanningsetaten, og UDE følger nå dette opp i sin dialog med skolene, avslutter Midtgarden.

