Skolebyråden slår tilbake mot ambassadekritikken
Skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) har fått hard kritikk etter at hun i sterke ordelag kritiserte Vika videregående skoles besøk hos den russiske ambassaden. Nå slår hun tilbake.
Skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H).
Foto: Privat
Det var onsdag 24. september at en skoleklasse i vg3 ved Vika videregående skole i Oslo besøkte den russiske ambassaden for et undervisningsopplegg der. Det var samtidig planlagt et tilsvarende besøk ved den amerikanske ambassaden.
– Uklokt
I ettertid har besøket fått mye kritikk.