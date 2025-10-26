Sørreisa kommune satte krisestab etter at en omfattende brann søndag morgen rammet den nye skolen. Først ved 12-tiden hadde brannvesenet kontroll over flammene.

– Det er helt uvirkelig det vi nå ser, at skolen vår, som vi er så glad i, brenner ned. Det er ganske mange som er emosjonelle i dag, sier ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap) til NRK.

Skolen i Sørreisa har vært under rehabilitering og er utvidet de senere årene. Den nye delen av skolen sto ferdig i 2023. Det var imidlertid den eldre delen av skolen som ble flammenes rov søndag, ifølge ordføreren.

Brann i sikringsskap

Brannvesenet hadde først kontroll over branntilløpet i et sikringsskap, men flammene blusset opp igjen. Brannen spredte seg så først via taket og deretter til deler av bygningsmassen.

Politiet utelukker ikke at sikringsstans kan være årsaken til brannen.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen nå, men det er en av hypotesene, sier innsatsleder Eirik Djupnes til NRK.

Politiet meldte om full overtenning i taket på skolen og åpne flammer. Det ble jobbet iherdig med å hindre flammene i å spre seg og berge resten av skolebygget. Det var kraftig røykutvikling utover formiddagen og folk i nærheten ble bedt om å lukke vinduer og dører.

Først like over klokka 12 meldte politiet at det var kontroll på flammene og at det ikke lenger var fare for ytterligere spredning. En halv time senere hadde den brannrammede bygningen kollapset fullstendig, skriver Folkebladet.

Ingen skole mandag

Mandag holdes skolen stengt opplyser kommunen. Det jobbes med å etablere et midlertidig SFO-tilbud. Idrettshallen og kulturhuset er også stengt inntil videre, ifølge kommunen.

– Vi har kommunisert til foresatte at vi ber dem holde sine barn hjemme i morgen, opplyser kommunalsjef for oppvekst og kultur, Håvard Johnsen.

– Dette er helt forferdelig. Vår helt nye og nyoppussede skole. Det er forferdelig trasig for ungene, foreldre og lærere at vi skal oppleve dette, sier ordfører Nordahl til Folkebladet.