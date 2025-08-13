Skogbranner herjer i sju land rundt Middelhavet – flere har mistet livet

En mann forsøker å dynke trær og busker med en vannslange idet en brann nærmer seg i utkanten av Patras, vest i Hellas. Bildet ble tatt onsdag. Thanassis Stavrakis / AP / NTB

Så langt er det kommet meldinger om minst fire dødsfall: i Spania, Albania, Montenegro og Tyrkia.

I Spania er minst seks store branner ute av kontroll, ifølge regionale krisehåndteringsmyndigheter.

– Brannsituasjonen er fortsatt alvorlig. Ekstrem aktsomhet er avgjørende, skriver statsminister Pedro Sánchez på meldingstjenesten X.

Frivillig mistet livet

Ekstrem hete gjør situasjonen verre. En ti dager lang hetebølge i Spania ventes å vare til starten av neste uke, ifølge det spanske meteorologiske instituttet Aemet.

En 35 år gammel frivillig brannmann omkom mens han deltok i slukking av en skogbrann i nærheten av byen Nogarejas. Mannen ble omsluttet av flammene og døde av alvorlige brannskader, opplyser myndighetene i regionen Castilla y León.

Også i en forstad nord for Madrid gikk et liv tapt tirsdag. En ansatt ved et ridesenter omkom, angivelig da han forsøkte å redde hester fra flammene.

– Brannene er en del av følgene av klimaendringene, sier Spanias miljøminister Sara Aagesen til radiostasjonen Cadena Ser.

Brannfolk nær en brann som sprer seg i A Cañiza i den nordvestlige delen av Spania onsdag. Foto: Adrián Irago / Europa Press / AP / NTB

Hun advarer om at Spania er spesielt sårbart i møte med klimaendringene og understreker behovet for beredskap og forebygging.

Over 40 grader

Både i Spania, Hellas, Portugal, Tyrkia og land på Balkan kjemper brannfolk mot skogbranner. Store deler av Sør-Europa er rammet av en hetebølge med temperaturer over 40 grader.

Flere steder er det også kraftig vind. Tørke har preget flere land rundt den østlige delen av Middelhavet helt siden i vår.

En del av brannene mistenkes å være startet av ildspåsettere. Værforholdene gjør at de sprer seg lett.

I Montenegro omkom en soldat da en tankbil med vann veltet mens han jobbet med å slukke skogbranner nord for hovedstaden Podgorica.

Sør for Albanias hovedstad Tirana er en 80 år gammel mann omkommet i en skogbrann, ifølge myndighetene der. Sør i Tyrkia døde en skogsarbeider i en ulykke som involverte en brannbil.

Mandag døde en fire år gammel gutt som i forrige uke ble rammet av heteslag i en parkert bil på den italienske øya Sardinia.

I Nord-Makedonia sliter brannfolk med å få kontroll over en skogbrann i et naturreservat utenfor hovedstaden Skopje.

En brannbil ble tirsdag satt inn i arbeidet med å slukke en brann nordøst for Montenegros hovedstad Podgorica. Foto: Risto Bozovic / AP / NTB

– Ser ut som dommedag

I Hellas pågår over 20 skogbranner, ifølge nyhetsbyrået AFP. Over 4800 brannfolk og 33 fly deltar i slukningsarbeidet.

Flammer og svart røyk steg onsdag opp fra en sementfabrikk som ble antent av en skogbrann i nærheten av byen Patras.

– Hva det ser ut som? Det ser ut som dommedag, sier den frivillige brannmannen Giorgos Karavanis til Reuters.

Han og andre frivillige ble sendt til stedet fra Aten, men ifølge Karavanis er det ikke noe mer de kan gjøre.

Et helikopter deltar i slukkingen av en skogbrann i landsbyen Vounteni, i utkanten av Patras i Hellas. Thanassis Stavrakis / AP / NTB

I Frankrike kjempet brannfolk nylig mot den største skogbrannen der på 80 år. Over 160 kvadratkilometer ble svidd av før franske mannskaper i helgen fikk kontroll over situasjonen.

Både i Sør-Frankrike og Kroatia er det satt en rekke nye varmerekorder i løpet av denne uka.