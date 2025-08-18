Skogbranner har lagt rekordstore områder i aske i Spania

En mann kjempet lørdag mot flammene i en skogbrann i Veiga das Meas, en av mange som raser nordvest i Spania. AP / NTB

Til sammen er 343.000 hektar har brent i Spania i år, viser tall fra European Forest Fire Information System (Effis).

Dette tilsvarer nesten en halv million fotballbaner. Den forrige rekorden ble satt i 2022, da 306.000 hektar ble rammet av brann i løpet av hele året.

Hetebølge, tørke og vind har bidratt til at flammene har spredt seg nordvest i Spania de siste ukene. Noen steder har temperaturene steget over 45 grader.

Bare i løpet av den siste uka har det brutt ut rundt 20 nye store branner i de to regionene Galicia og Castile and Leon, og ødeleggelsene er store.

Stenger pilegrimsvei

Tusenvis av brannfolk kjempet mandag mot flammene flere steder i Spania og fikk bistand fra rundt 1900 soldater.

Mandag så spanske myndigheter seg nødt til å stenge rundt 50 kilometer av den populære pilegrimsveien til Santiago de Compostela.

Hver eneste sommer legger tusenvis av mennesker ut på denne veien, som går fra Frankrike og sørover til Santiago de Compostela nordvest i Spania. Der ligger det angivelig relikvier etter apostelen Jakob.

Klimaendringer

Regjeringen i Spania knytter situasjonen til klimaendringene. Forskere advarer om at brannfaren øker når temperaturene stiger og tørkeperioder kommer oftere enn før.

– Vi har ikke opplevd en slik brannsituasjon på 20 år, sier Spanias forsvarsminister Margarita Robles.

– Disse brannene er spesielle som følge av klimaendringene og denne enorme hetebølgen, sier hun.

Krever liv

Også i Portugal raser det en rekke skogbranner, og landet har i likhet med Spania bedt EU om hjelp for å få dem under kontroll.

Søndag omkom to brannkonstabler, én i Spania og én i Portugal, og brannene i de to landene har dermed krevd seks liv så langt.

Meteorologene meldte mandag at hetebølgen snart vil avta, og det gir håp om at situasjonen kan bedre seg.

En brannkonstabel ved en skogbrann i Veiga das Meas, nordvest i Spania, i helgen. Lalo R. Villar / AP / NTB

Brannfolk foran en skogbrann i Santa Baia De Montes, i den nordvestlige delen av Spania, i forrige uke. Lalo R. Villar / AP / NTB