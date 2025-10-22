Fredag får vi mye regn på Sørlandet og Østlandet. På Nord-Vestlandet blir det storm og kaldt vær. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fredag kommer det et stormsenter fra sør. Det betyr mye regn på Sørlandet og Østlandet. På Nord-Vestlandet blir det mye vind.

– Vi får et typisk høstvær, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Etter helgen og i neste uke er det mulig at lavtrykksaktiviteten dempes.

– Hvis vi er ferdige med lavtrykket som kommer, så kan det gå mot litt kaldere og roligere vær, men det er ikke sikker, sier meteorologen.

Stormsenter

Denne helgen blir preget av lavtrykket. Fredagen blir den dagen vi får mest vær. Det som vil skille seg ut, er store mengder nedbør som er ventet på Sørlandet og Østlandet.

– Hvor mye regn som kommer, kan jeg ikke si, men det kan fort komme et farevarsel fra Meteorologisk institutt, sier han.

Torsdagen blir det greit på Nordvestlandet og i Trøndelag, men så kommer dette stormsenteret. Det gir også regn på Vestlandet, men ikke så mye. Men nordavinden på Nordvestlandet kan bli ganske hard.

– Kanskje den kommer inn og treffer, eller kanskje ikke. Men det blir lavere temperaturer og kaldt, sier Sarchosidis.

Det er ventet mye regn på fredag på Østlandet og Sørlandet. Meteorologisk institutt ser det lett kan komme et farevarsel. Dette været er fra Vestfold under Amy. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Trøndelag får også skiftende vær på fredag og lørdagen, med nordavind og kaldere luft. Det blir det samme som Vestlandet med skiftende vær.

Fantastisk i nord

Det var et fantastisk vintervær i Nord-Norge på tirsdagen. Her var det fint med nysnø og 20 centimeter nede ved fjorden, men etter hvert på onsdagen kom omslaget med regn og mildere vær.

Statsmeteorologen sier det vil skape utfordringer for de som skal ut og bevege seg. Det har vært snø og kaldt, og så kommer regn og mildere vær. Væromslaget kom fra de indre områdene og ut mot kysten i løpet av onsdagen.

I Nord-Norge er det ventet videre et skriftende vær. Det holder seg stort sett på det mildere på fredag og lørdag.

Nord i Nordland og sør i Troms kan de få det greit. Her kan det blåse fra nordøst, det gir ofte bra vær. Det betyr at det kan bli litt letter vær, men det er veldig skiftende.

– Men her er det en sjans for at det i helgen i Finnmark kan bli nordavind. Det betyr at det også kan komme sludd og snøbyger, sier meteorologen.