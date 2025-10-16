Preses Olav Fykse Tveit skal holde talen der han sier unnskyld. Han er Den norske kirkes ledende biskop og skal formidle unnskyldningen på vegne av Kirken.

Miljøet er spent. Ordene som skal sies i unnskyldningen, er ikke kjent på forhånd. Bispemøtet har valgt å holde kortene tett til brystet. Unnskyldningen blir sagt på en pressekonferanse på utestedet London pub i Oslo, som har vært et treffpunkt og utested for skeive i mange år.

Støtte i befolkningen

Etter hvert mens kirken har bestemt seg for å si unnskyld til de skeive, er det også vokst fram en støtte hos et flertall i befolkningen.

Annonse

I en fersk undersøkelse gjort av Opinion, sier 65 prosent at de er enige i at det er på høy tid at kirken sier unnskyld til skeive. 11 prosent sier de er uenige. Samtidig mener 76 prosent at de er enig i at det er riktig at en institusjon eller organisasjon sier unnskyld når det er begått en historisk urett.

Utestedet London pub i Oslo har vært en treffpunkt og utested for skeive i mange år. I 2022 ble Rosenkrantz' gate der London pub ligger, farget i regnbuefarger etter at to personer ble skutt og drept og 23 personer skadet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dette er en historisk dag for skeive i Norge, leder Stephen Adom i Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge. Han skal holde en tale på London pub torsdag.

– Svært viktig for framtiden

Fri-lederen legger til at unnskyldningen også kommer for sent for de som døde av aids – mens kirken mente epidemien var Guds straff mot skeive. Den kommer også for sent for de som er rammet av å ha blitt forsøkt konvertert, mener han.

Annonse

Men selv om unnskyldningen kommer for sent for mange, er det nettopp derfor den også er så viktig.

– Unnskyldningen er svært viktig for framtiden. Unnskyldningen gir oss tro på at biskopene og hele Kirken tar ansvar for framtiden, sier Adom i Fri.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon deltar på kveldsmessen i Oslo domkirke torsdag for å markere at Kirken sier unnskyld til de skeive. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Leder Hanne Marie Pedersen-Eriksen i Skeiv Kristent Nettverk skal også holde en tale etter at Kirken har kommet med sin unnskyldning. Hun håper at unnskyldningen blir en merkedag på veien mot forsoning og gjenoppbygging av tillit.

– Det er mange som er blitt rammet av Kirkens fordømmelse, og en offentlig unnskyldning er et viktig skritt, sier hun og legger til at nettverket vil følge med på hvordan Kirken konkret viser at skeive er likeverdige – ikke bare i ord, men i handling.

Annonse

Kronprinsparet

Unnskyldningen markeres i Oslo domkirke på kvelden. Kronprinsparet er blant de som kommer til kveldsmessen. Det holdes nattverd, og representanter fra skeive organisasjoner bidrar med lystenning.

Kristine Sandmæl som er leder av Den norske kirkes LHBT-utvalg og biskopen i Nord-Hålogaland, er den som skal innstifte nattverden. I de årene utvalget har arbeidet, har målet vært at kirken skal bli en bedre kirke for alle.

– I forbindelse med unnskyldningen har vi bistått Bispemøtet i denne prosessen. Vi har gitt noen råd på veien, blant annet om hva de kan vente av reaksjoner, sier Sandmæl.

Annonse

Hun viser til at Kirkemøtet har sagt at de ønsker at Kirken skal være «trygge rom», og dette er en del av den strategien. Det handler om at man ønsker åpent, ærlig og inderlig at det skal være trygge rom for mennesker som søker Kirken.