– Skandale om Frp og KrF får styre Midtøsten-politikken
Om de borgerlige partiene får styre utenrikspolitikken, vil vi få en Israel-vennlig regjering som ikke står opp for bistand og folkerett på Gaza, hevder statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet.
Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) på kontoret sitt i Utenriksdepartementet.
FOTO: Martin Næss Kristiansen
Verden
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
En ny borgerlig regjering med et svakt Høyre. Et stort og mektig Frp og et høyrevridd KrF, begge partier som støtter Israel og nekter å fordømme folkemordet i Gaza, og da kanskje med Frp-leder Sylvi Listhaug som statsminister.
Dette er oppskriften på en Israel-vennlig, høyrevridd og ny norsk utenrikspolitikk som ikke står opp for folkerettslige prinsipper, og som historien vil dømme, mener Andreas Motzfeldt Kravik (Ap).