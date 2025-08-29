Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

En ny borgerlig regjering med et svakt Høyre. Et stort og mektig Frp og et høyrevridd KrF, begge partier som støtter Israel og nekter å fordømme folkemordet i Gaza, og da kanskje med Frp-leder Sylvi Listhaug som statsminister.

Dette er oppskriften på en Israel-vennlig, høyrevridd og ny norsk utenrikspolitikk som ikke står opp for folkerettslige prinsipper, og som historien vil dømme, mener Andreas Motzfeldt Kravik (Ap).