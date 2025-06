Det viser statistikk fra Oslo skadelegevakt som Dagsavisen har fått tilsendt. I perioden januar – april var skadetallene på 211 og nesten tredoblet sammenlignet med 2024.

Antall skader i mai 2025 alene viser hele 216, ifølge Oslo skadelegevakt.

Skadeantallet er nå som i 2021, påpeker overlege Henrik Siverts.



– I 2021 gikk det helt av skaftet med skader utover sommeren. Så ble det igangsatt tiltak som fungerte. Nå var vi litt skremt over at skadeantallet i mai i år var eksakt det samme som i samme måned i 2021, sier han til Dagsavisen.

2021 var det klart verste året med 1878 ulykker totalt, og om sommeren kom det klart flest skader. I mai 2021 var det registrert 219 skader, og i august samme år 301 tilfeller. Siden har det ikke vært et høyere antall på én måned før mai i år.

– Da er vi veldig bekymret for hvordan det går utover sommeren. Det er mulig at det skyldes godt vær, men det viktige er jo antallet elsparkesykler og ikke minst antallet private elsparkesykler. Det er masse av dem også, sier Siverts.

Overlege Henrik Siverts ved Oslo legevakt er bekymret for det høye antallet av elsparkesykkelskader denne våren. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I april i år ble 8000 flere elsparkesykler tilgjengelig i hovedstaden etter at både Voi, Ryde og Bolt doblet antallet.

Etter ulykkestoppen i 2021 innførte Oslo kommune en rekke tiltak for å redusere skadeantallet. Utleiemulighetene forsvant på nattetid og antallet sykler ble betydelig redusert.

– Jeg tør ikke tenke på dersom det hadde vært åpent på natt. Dette er faktisk like mange skader som i 2021 uten at det var åpent om natten, sier overlege Siverts.



– Skadene er som før. Noen alvorlige og noen mindre alvorlige, og så er det ganske mange som blir påkjørt av elsparkesykler også.

Han forteller også om en noe oppsiktsvekkende trend:

– Det ser nå ut som at det er flere som blir påkjørt av elsparkesykkel enn vanlig sykkel – til tross for at det er veldig mange flere sykler der ute. Det er også et poeng oppi det hele.

– Vi ser alle at det er veldig få av elsparkesyklistene som følger trafikkreglene. Det er et veldig uoversiktlig trafikkbilde. Det er meningsløse skader her. Folk slår hodet, de får varige mén. Det er ikke et leketøy.

– Hva er du mest bekymret for?

– At det blir så mange skader. Jeg håper at det stopper opp, men hvis det blir like ille som i 2021 så er det mye. Det er unge folk også. Og hjelm har de absolutt ikke tenkt til å bruke, svarer Siverts.