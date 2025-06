Sju skadet da trikk krasjet i gatekjøkken i Göteborg

Ulykken skjedde i krysset mellom Vasagatan og paradegaten Avenyn klokken 0.52 natt til fredag, opplyser politiet.

– Akkurat nå er det sju personer som er brakt til sykehus med ukjente skader, og føreren er blant dem, sier politiets talsperson Christian Brattgård fredag morgen.

Trikken hadde relativt høy fart og sporet av i en skarp sving, før den kjørte en lang strekning på asfalten og opp på fortauet, før den kolliderte med et gatekjøkken, opplyste politiet tidligere på natten.

Blant de skadede er det folk som var på trikken, på gatekjøkkenet og på fortauet, ifølge politiet.

Hørte skrik

Parosh Hama Ali, som bor ved ulykkesstedet, forteller at han hørte krasjet, etterfulgt av et skrik. Han løp ut av leiligheten og så at mange var samlet på ulykkesstedet.

– De forsøkte å hjelpe dem som satt fast inne i trikken og kjempet med å få opp en av dørene. De lyktes til slutt, før redningstjenesten kom fra, sier Ali til TT.

Både restauranten og trikken har omfattende skader. En stor redningsinnsats har pågått gjennom natten.

Tungt utstyr

Et større område er sperret av, og Avenyn og Vasagatan er stengt som følge av ulykken. Gunneng sier det trengs tungt utstyr for å fjerne trikken.

Arnan Duzic satt på restauranten og sier han kunne høre at noe var galt da trikken kom.

– Det begynte å gnisse i kjøreledningene. Du kunne høre at det gnistret mot metall som om den kjørte av. Så kjørte den rett inn i pizzeriaen, forteller han til Göteborgs-Posten.