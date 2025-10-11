Sju partier samler seg mot Ap og Høyre

Partilederne for sju av de ni stortingspartiene samler seg imot Arbeiderpartiet og Høyre. Paul S. Amundsen / NTB

– Nå har de to partiene heldigvis mistet flertallet og det første vi gjør når Stortinget nå åpner, er å annullere vedtaket Høyre og Ap trumfet gjennom i vår, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

I juni vedtok Stortinget, ledet an av Ap og Høyre, å utrede en endring som gjør at regjeringen ikke lenger trenger flertall i Stortinget for å få gjennom statsbudsjettet. Avstemningen endte likt, men stortingspresident Masud Gharahkhani avgjorde med sin dobbeltstemme, noe som førte til flertall for forslaget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller forslaget udemokratisk.

– Vedtakelse av statsbudsjettet er en av Stortingets viktigste oppgaver og for oss er det en selvfølge at et statsbudsjett må vedtas av et reelt flertall. Det er regjeringens oppgave å sikre flertall for sine forslag i Stortinget, ikke omvendt. Klarer den ikke det, kan den gå av, sier han.

Annonse

SV-leder Kirsti Bergstø sier hun er skuffet over Ap og Høyre.

– I en tid der demokratiet er under angrep fra alle kanter er bedrevitersk elitisme som dette, det siste vi trenger.