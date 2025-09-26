Sjokkbølger i USA etter tiltale mot FBIs ekssjef

James Comey under en høring i Kongressen i juli 2016 mens han fortsatt var FBI-sjef. Han forvarer her hvorfor FBI anbefalte at USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton ikke burde rettsforfølges. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Torsdag ble det klart at Comey er tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring under en høring i Kongressen i 2020. Det skal ha skjedd i forbindelse med at han ble spurt om han hadde lekket opplysninger til mediene. Han er også tiltalt for å ha hindret Kongressens etterforskning.

Dommeren som får saken på sitt bord, er Michael Nachmanoff, som ble utnevnt av tidligere president Joe Biden. Første rettsmøte for Comey blir 9. oktober. Blir han til slutt kjent skyldig, risikerer han fem års fengsel.

– Dette er et klart brudd på kulturen som har vært i USA, og som skal sikre skillet mellom politikk og straffeloven, sier jussforsker ved UiO og USA-ekspert Sofie Høgestøl til NTB.

– Jeg vet ikke om Comey har gjort det han er tiltalt for, men han har rett til å få saken sin behandlet av et uavhengig rettsvesen, legger hun til.

– Enorm stresstest

Selv om tiltalebeslutningen er godkjent av en storjury, mener Høgestøl det kan settes store spørsmålstegn ved prosessen fram mot torsdagens avgjørelse.

Hun viser både til Trumps innlegg i sosiale medier, der han sier at Comey er skyldig og krever fortgang i prosessen mot ham, og hans beslutning om plassere sin tidligere personlige advokat i rollen som statsadvokat for få dager siden.

– En storjury har godkjent tiltalen, men utenfra ser det ut til at statsadvokaten i utgangspunktet tenkte at det ikke var grunn til å ta ut tiltale. Dette er en enorm stresstest for det amerikanske rettsvesenet, fastslår Høgestøl.

– Dramatisk opptrapping

Utviklingen markerer en dramatisk opptrapping av presidentens bruk av makt for å ramme sine politiske motstandere, skriver AP. Det amerikanske nyhetsbyrået skriver også at det viser at Trump har trappet opp presset mot justisdepartementet for å få det til å etterforske – og nå rettsforfølge – personer han misliker.

CNN kaller avgjørelsen for ytterliggående, selv ut fra Trumps standard.

Den demokratiske senatoren Mark Warner fra delstaten Virginia mener tiltalebeslutningen innebærer «farlig maktmisbruk»

– Donald Trump har gjort det klart at han har tenkt å omgjøre rettsvesenet til et våpen for å straffe og bringe sine kritikere til taushet. Denne type innblanding er farlig maktmisbruk. Systemet vårt er avhengig av at påtalemyndigheten tar avgjørelser basert på bevis og på lovverket, ikke basert på det personlige naget til en president som er fast bestemt på å gjøre opp regnskap, sier Warner.

– Jeg er ikke redd

Comey ledet FBI da byrået etterforsket om Russland påvirket valgkampen i 2016 til fordel for Trump, og om det var bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam. Han fikk sparken i mai 2017- noe han fikk vite i en direktesending på TV. I en høring i Kongressen samme sommer anklaget han Trump for løgn.

Nå sier han at han lenge har visst at det koster å kritisere Trump.

– Min familie og jeg har i årevis visst at det å gå imot Donald Trump har en pris, men vi kan ikke forestille oss å leve på noen annen måte, sier han i innlegg delt i sosiale medier.

– En som jeg elsker dypt, sa nylig at frykt er verktøyet til en tyrann, og hun har rett, men jeg er ikke redd, og jeg håper at ikke dere er det heller, sier Comey videre.

Tror på rettsvesenet

Han insisterer på at han fortsatt har stor tro på det amerikanske rettsvesenet.

– Jeg er knust på vegne av justisdepartementet, men jeg har stor tiltro til det føderale rettssystemet, og jeg er uskyldig, så la oss få en rettssak og beholde troen, sier han.

Trump bruker anledningen til å rakke ned på Comey nok en gang. I en melding på Truth Social skriver han at Comey er en av de verste menneskene som USA noen gang har blitt utsatt for.

– Dette er bare begynnelsen på at han blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd overfor nasjonen vår, skriver Trump.

Noen timer senere la han ut enda et innlegg der han kommer med en ny tirade mot Comey.

– Han er en korrupt politimann, og det har han alltid vært, skriver han.

FBI-sjef ut mot forgjenger

Både USAs justisminister Pam Bondi og nåværende FBI-sjef Kash Patel har publisert meldinger til støtte for beslutningen, der de uten å nevne navn, ser ut til å anklage Comey for korrupsjon og maktmisbruk.

– Ingen er over loven, skriver Bondi.

Patel hevder på sin side at tiltalen viser hvordan tidligere «korrupte» ledere har brukt det føderale rettsvesenet som sitt eget politiske våpen og skadet «tidligere stolte institusjoner» og svekket folks tillit.

Patel har hele tiden vært en skarp kritikere av Russland-etterforskningen.

Trump økte presset

Tiltalen kommer få dager etter at Trump gikk offentlig ut og krevde at hans egen justisminister måtte få opp farten når det gjaldt rettsprosessen mot Comey. Denne uken utnevnte han også sin tidligere personlige advokat, Lindsey Halligan, til leder for det føderale statsadvokatembetet i delstaten Virginia, der tiltalebeslutningen er tatt ut.

I utgangspunktet var Erik Siebert nominert til stillingen, men han trakk seg etter at Trump i forrige uke gikk mot ham og proklamerte at han ville ha ham ut.

Årsaken skal ha vært at Siebert hadde uttrykt skepsis til om saken mot Comey var sterk nok til at det kunne reises tiltale.

Svigersønn slutter

Siebert har også vært tvilende til saken som Trump-administrasjonen ønsker å reise mot New Yorks statsadvokat Letitia James. Hun anklages for å ha forfalsket dokumenter for å oppnå bedre renter på boliglån, noe hun selv har avvist som grunnløse anklager motivert av hevn.

Comeys svigersønn Troy Edwards trakk seg torsdag fra en stilling ved det samme statsadvokatkontoret som nå har tatt ut tiltale mot svigerfaren hans. I oppsigelsesbrevet står det bare en setning: For å opprettholde min ed overfor grunnloven og landet går jeg herved av med umiddelbar virkning.