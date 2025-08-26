Sjøfolk tapte i retten om sykepenger: – Har ikke råd til å være syk

Gøril Kvalberg i Hurtigruten frykter sjøfolk må jobbe selv om de er sjuke i frykt for å miste lønna i lange perioder. Foto: Tri Nguyen Dinh

Seks sjøfolk tapte rettsstriden med tre rederier om retten til sykelønn inntil Nav utbetaler sykepenger.

Dommen i Nord-Troms og Senja tingrett gjør at sjøfolk i Havila Kystruten, Hurtigruten og Color Line risikerer gå uten lønn i flere måneder.

Dommen ankes.

– Det var en veldig skuffende dom, sier Gøril Kvalberg, en av de som saksøkte arbeidsgiverne.

Kvalberg måtte flytte til sin mormor etter at lønna uteble da hun ble syk.

– Jeg bodde der i fire måneder fordi jeg ikke hadde penger til mat eller andre dagligdagse utgifter, fortalte Kvalberg i retten.

Syk på jobb

Hun måtte blant annet låne 20.000 kroner av sin mor for å betale regninger, siden arbeidsgiver ikke ville forskuttere sykelønn mens Kvalberg ventet på Navs lange behandlingstid.

– Denne dommen betyr at sjøfolk vil måtte tvinge seg på jobb selv om de egentlig er syke. Man har ikke råd til å være syk, sier Kvalberg skuffet.

Maria Ekdahl, en av de andre saksøkerne, måtte gå hele 37 uker uten lønn. Gården hun bor i forfalt da de månedlige innbetalingene uteble.

Anker

Med bistand fra Norsk Sjømannsforbund, vil sjøfolkene anke dommen.

– Dette er en prinsipiell sak. Det er klart vi anker, sier advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet.

– Vi kan ikke akseptere at det er slik at sjøfolk skal gå ti uker, eller enda mer, uten inntekt når man er syk eller skadet. Det er helt uakseptabelt, fortsetter Pettersen som, sammen med LO-advokat Rune Lium, bisto sjøfolkene i retten.

Juridisk direktør i Norges Rederiforbund som bisto rederiene, Are Gauslaa, mener at retten inngående har drøftet alle argumentene i saken og avsagt en grundig og god dom.

– Det er forståelig at lang ventetid på sykepenger kan være krevende og belastende for arbeidstakere, men det innebærer ikke at man kan velte folketrygdens plikter og risiko over på arbeidsgiveren.

– En forskutteringsplikt, som saksøkerne i realiteten har argumentert for, krever et klart lovgrunnlag, som understreket av tingretten med referanse til legalitetsprinsippet, sier Gauslaa til Maritim Logg.

Vil etablere ny rett

Saken gjelder først og fremst for sjøfolk med bostedsadresse i utlandet, der det er Nav Utland som fatter vedtak om sykepenger, og behandlingstiden er på minst ti uker.

Men også arbeidsfolk som bor i Norge har opplevd lang behandlingstid.

«Forskuttering av sykepenger har i skipsfarten, på samme måte som i andre næringer, vært et valg for arbeidsgiver og et forhandlingsspørsmål mellom partene i arbeidslivet. (...) Søksmålet er et forsøk på å etablere helt ny rett mellom partene», står det i rettspapirene.

Plikt?

Saksøkernes påstand er at arbeidsgiver har plikt til å utbetale lønn i henhold til Skipsarbeidsloven paragraf 4–4. De mener plikten består fram til det foreligger vedtak fra Nav som innvilger arbeidstaker sykepenger.

Advokat Hernes Pettersen mener det framgår av loven at rederiet har en plikt å betale sykelønn i inntil 12 måneder eller til Nav har fattet vedtak om å innvilge, eventuelt avvise, sykepengekravet.

– Dette støttes av Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 186 (MLC) om sjøfolks arbeids- og levevilkår, sier Pettersen.

Arbeidsgiverne fikk medhold

Rederiene på sin side mener at de kun har ansvar for å sikre lønn i 16 dager og nekter å forskuttere sykepenger, som etter 16 dager skal komme fra Nav.

Dommen kom i slutten av juli. Flertallet konkluderte med at arbeidsgiver ikke har plikt til å forskuttere sykepenger, mens mindretallet mente motsatt.

– Med den praksisen som disse tre rederiene i dag fører, så er det mange som risikerer å ikke få sykelønn på flere måneder.

Rettens avgjørelse kan berøre rundt 1000 sjøfolk som bor utenlands, men i EØS-området, påpeker Pettersen.