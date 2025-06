Sjeføkonom om rentekuttet: – Varsler et rentepolitisk linjeskifte

En av Norges Banks største kritikere, LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er fornøyd etter rentekuttet, men han mener at det forplikter.

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Nå gleder han seg over at Norges Bank endelig kom med et rentekutt, som han lenge har etterlyst. Henry Mai

