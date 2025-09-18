Sjeføkonom om rentekuttet: – Nå ble jeg glad på vegne av alle med boliglån

– Ah, den settes ned, ja! Nå ble jeg glad på vegne av alle med boliglån, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

Torsdag besluttet Norges Bank å kutte renten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent.

– Dette var en «close call». Norges Bank skriver selv at de vurderte å holde renten uendret, men landet på at det ble riktig å sette den ned i dagens situasjon. Det gjør de ikke så ofte, sier Knudsen.

Mindre vekt på inflasjon

Annonse

Han mener Norges Bank legger mindre vekt på det siste inflasjonstallet og heller tar på seg de lange brillene i denne avgjørelsen.

– Sentralbanken har oppjustert rentebanen noe. Selv om det kommer et kutt nå, så er sentralbanken tydelig på at dette ikke er starten på en bratt nedgang. Der det tidligere var forespeilet to rentekutt denne høsten, ser vi nå at det sannsynligvis blir det med dette ene med en gang.

Norges Bank kaller beslutningen for en forsiktig normalisering av renten.

– Den har vært på et innstrammende nivå, og det de gjør nå, er som å tråkke litt mykere på bremsepedalen. Men vi er fortsatt på 4 prosent, med den innstrammende effekten det har, sier sjeføkonomen.

Annonse

Huseierne: Ta kontakt med banken din

Beslutningen om å kutte renten med 0,25 prosentpoeng var riktig, mener Carsten Henrik Pihl, leder for politikk, samfunn og bærekraft i Huseierne.

– Husholdningene har store utgifter til det å bo, og derfor er det riktig med en rentenedgang nå. Mange husholdninger kjenner seg ikke igjen i budskapet fra politikere og økonomieksperter om at vi har fått bedre råd. Det er særlig økte kommunale avgifter som driver kostnadsøkningene, sier Pihl.

Han viser til at en familie med en inntekt midt på treet (medianinntekt) bruker 30 prosent av lønningsposen til å dekke boligutgifter som ikke kan velges bort. Andelen var 20 prosent i 2020.

Annonse

– Boliglånsrenten er nå over 6 prosent for veldig mange. Med denne rentenedgangen skal de fleste ned på 5-tallet, og flere bør snuse på 4-tallet, sier Pihl og anmoder folk om å ta kontakt med banken sin med én gang for å få satt ned renten. .

– Bankene kan vente to måneder med å sette ned renten for eksisterende kunder, men be om nedsettelse med en gang! Alternativt må man vurdere å bytte bank, sier Pihl.