Sjeføkonom med kraftsalve mot matkjedene

Det må være grenser for hvor lukrativt det skal være å selge melk og brød til arbeidsfolk, mener LO-økonom Roger Bjørnstad.

Den voldsomme prisveksten på matvarer skaper reaksjoner blant folk.

Steinar Schjetne lomedia
Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO har sett seg lei på at dagligvarekjedene tjener rått på bekostning av folk som allerede sliter med høye priser og renter.

– Det må faktisk være grenser for hvor lukrativt det skal være å selge melk og brød til arbeidsfolk og barnefamilier. Da trengs reell konkurranse, sier han til FriFagbevegelse.

