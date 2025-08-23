Sjeføkonom med kraftsalve mot matkjedene
Det må være grenser for hvor lukrativt det skal være å selge melk og brød til arbeidsfolk, mener LO-økonom Roger Bjørnstad.
Den voldsomme prisveksten på matvarer skaper reaksjoner blant folk.
FOTO: Jonas Fagereng Jacobsen
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO har sett seg lei på at dagligvarekjedene tjener rått på bekostning av folk som allerede sliter med høye priser og renter.
– Det må faktisk være grenser for hvor lukrativt det skal være å selge melk og brød til arbeidsfolk og barnefamilier. Da trengs reell konkurranse, sier han til FriFagbevegelse.