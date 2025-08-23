Sjeføkonom med kraftsalve mot matkjedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO har sett seg lei på at dagligvarekjedene tjener rått på bekostning av folk som allerede sliter med høye priser og renter.

– Det må faktisk være grenser for hvor lukrativt det skal være å selge melk og brød til arbeidsfolk og barnefamilier. Da trengs reell konkurranse, sier han til FriFagbevegelse.