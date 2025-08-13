Sjeføkonom: Guru spådde Trumps politikk for 80 år siden

USAs president Donald Trump har gått til «tollkrig» mot land som har store handelsoverskudd mot USA. Alex Brandon/AP/NTB

– Det som skjer nå, er et historisk brudd – ikke bare med frihandelssystemet etter 1945, men med hele strukturen i verdensøkonomien. Dette er ikke et blaff. Det er en ny æra, sa Jan Ludvig Andreassen nylig til Finansavisen.

Andreassen er samfunnsøkonom og sjeføkonom i Eika Gruppen. Han tar Dagsavisen med på en historisk gjennomgang bak det han mener er bruddet med et over 80 år gammelt finanssystem.

– I 1944 møttes en rekke land for å lage et nytt handels- og finanssystem som skulle være mye bedre og mer robust enn det kaotiske systemet vi hadde i mellomkrigsårene. Den gangen var det gullstandard og noen land var nesten nede i bytteøkonomi, med masse tariffer og toll.