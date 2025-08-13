Sjeføkonom: Guru spådde Trumps politikk for 80 år siden
John Maynard Keynes var økonomen bak sosialdemokratiet og velferdsstaten. Og han forutså bruddet som nå skjer i verdensøkonomien, mener samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen.
USAs president Donald Trump har gått til «tollkrig» mot land som har store handelsoverskudd mot USA.
Alex Brandon/AP/NTB
– Det som skjer nå, er et historisk brudd – ikke
bare med frihandelssystemet etter 1945, men med hele strukturen i
verdensøkonomien. Dette er ikke et blaff. Det er en ny æra, sa Jan Ludvig
Andreassen nylig til Finansavisen.
Andreassen er samfunnsøkonom og sjeføkonom i Eika Gruppen.
Han tar Dagsavisen med på en historisk gjennomgang bak det han mener er bruddet med
et over 80 år gammelt finanssystem.
– I 1944 møttes en rekke land for å lage et nytt
handels- og finanssystem som skulle være mye bedre og mer robust enn det
kaotiske systemet vi hadde i mellomkrigsårene. Den gangen var det gullstandard og
noen land var nesten nede i bytteøkonomi, med masse tariffer og toll.