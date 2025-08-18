Sjefforsker: – Trump snakker sistemann etter munnen

Sjefforsker Tor Bukkvoll mener vi er inne i en ny fase av krigen mellom Russland og Ukraina, som faktisk kan føre til reelle endringer. Ole Berg-Rusten / NTB

– Sikkerhetsgarantier er ekstremt viktig. Nå vet vi ikke ennå hva de innebærer, eller om Putin faktisk vil godta det selv om Trump påstår det, sier sjefforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

Under mandagens toppmøte mellom Trump, Zelenskyj og en rekke europeiske ledere ble det sagt tydeligere enn tidligere at USA er forberedt på å stille sikkerhetsgarantier for Ukraina.

Tor Bukkvoll forteller at han ikke tror spørsmålet om en våpenhvile eller fredsavtale, som europeiske ledere er svært opptatt av, nødvendigvis er det viktigste. Han trekker fram spørsmålet om Ukraina er villig til å gi fra seg land, som resten av Donbas-regionen, som det viktigste.

– Putin kan gå med på en våpenhvile, men bryte den rett etterpå.

Annonse

– Løper Putins ærend

Selv om stemningen var en helt annen mellom Trump og Zelenskyj mandag enn da de møttes i vinter, mener USA-ekspert Hilmar Mjelde at USAs president ikke har myknet opp overfor Ukraina og Europa.

– Han stiller krav til Zelenskyj som går på vitale interesser som stater normalt ikke forhandler om, som kontroll over landområder, og som de europeiske lederne gir Zelenskyj full støtte på.

Mjelde registrerer endringen i tonen mellom lederne, men legger ikke så mye vekt på det.

Annonse

– Tonen mellom de to er en helt annen, men Zelenskyj er på defensiven på slagmarken og i forhandlingene. Trump løper Putins ærend i forhandlingene.

– Vanskelig å tolke

Trumps skiftende tone i uttalelser om Ukraina og angrepskrigen Russland startet gjør ham vanskelig å tolke, ifølge sjefforsker Bukkvoll ved FFI.

– Det virker nesten som om han snakker litt sistemann etter munnen. Da Putin var der fikk han mye sympati for det Putin sa. I dag fikk han mye sympati for det Zelenskyj sa. Jeg vet ikke om det er egen forståelse han snakker ut fra, eller om han snakker strategisk for å få en avtalepartner i en retning.

Annonse

Tror du dette møtet kommer til å føre til en reell endring i krigen mellom Russland og Ukraina?

– Jeg tenker at det sammen med mange andre møter har et potensial for det, men det er for tidlig å innkassere det ennå. Vi er i en litt annen fase nå enn for en måned siden. Det må man gi til Trump for diplomatiet han har holdt på med, samt krigstretthet på begge sider, forteller Bukkvoll.