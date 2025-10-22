Sivilombudet mener ungdomsfengsel krenket menneskerettighetene: – Lå naken på betonggulv i 14 timer

I en gjennomgang av bruken av sikkerhetscelle på 15 måneder fant Sivilombudet en rekke kritikkverdige forhold ved bruken av sikkerhetscelle i Bjørgvin fengsel i Bergen, skriver de i en pressemelding.

I rapporten viser de til det de mener er en unødvendig streng praksis hvor de innsatte systematisk ble fratatt egne klær på sikkerhetscelle:

«Et spesielt bekymringsfullt funn var at en ungdom ble fratatt klær, rivsikkert pledd og madrass, og lå helt naken rett på betonggulvet i over 14 timer gjennom natten. Ungdommen satt innelåst på sikkerhetscella i over 18 timer totalt. Hendelsen fremstår som en krenkelse av menneskerettighetenes forbud mot nedverdigende og umenneskelig behandling.»

– Det er alvorlig når mindreårige blir plassert i sikkerhetscelle gjentatte ganger og over lang tid. Det øker faren for menneskerettighetsbrudd, sier sivilombud Hanne Harlem.

Annonse

NTB har forsøkt å innhente svar fra Ungdomsenhet vest, foreløpig uten hell.

Klippet av klærne

Fengslet kritiseres også for mangelfull journalføring av kroppsvisitasjoner.

– Ifølge ansatte ble tvangsvisitasjon gjennomført ved at klærne ble klippet av mens den innsatte lå på magen på gulvet med hendene i håndjern på ryggen. Vi fant imidlertid bare ett eksempel på at fengselet dokumenterte skriftlig hvordan tvangsvisitasjonen ble gjennomført (med klipping), skriver Sivilombudet i rapporten.

Annonse

– Svikt

Sivilombudet skriver at sju av de ni vedtakene om å plassere ungdom på sikkerhetscelle er basert på feil vilkår, noe som gjør risikoen høy for at de har vært ulovlige. Terskelen for å sende barn på glattcelle er høy i straffegjennomføringsloven, og skal kun skje når det er «tvingende nødvendig».

– Manglene i vedtakene utgjør en alvorlig svikt i rettssikkerheten for ungdommene som ble plassert på sikkerhetscelle, sier Harlem.

Rapporten avdekker også for dårlig tilgang på advokat. De reagerer også på manglende bruk av tolk.