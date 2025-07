Sint fisker avbrøt Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen presenterer nye fiskeritiltak for Oslofjorden. Yrkesfisker Ivar Kanten var på møtet. Ole Berg-Rusten / NTB

Yrkesfisker Ivar Kanten avbrøt statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen i Husøysund i Tønsberg om Oslofjorden tirsdag.

– Jonas, før du renser fjorden vil det ikke bli noe mer fisk i fjorden, sa Kanten under statsministerens tale.

Til vanlig er han rekefisker på Hvasser i Færder kommune, og han er berørt av de nye tiltakene. Til NTB opplyser han at tiltakene sannsynligvis vil ta fra ham 30 prosent av årsinntekten. Derfor tok han også diskusjonen med regjeringen i etterkant av pressekonferansen.

Oslofjorden sliter nemlig med store nitrogenutslipp fra kloakkrenseanleggene, og det vil bli dyrt å bygge nitrogenrenseanlegg. Prislappen for anleggene er anslått å være 55 milliarder kroner, en regning kommunene i utgangspunktet må betale.

Kommunene i Vestfold har fått i oppdrag å legge en plan for hvordan dette kan være på plass innen 31. desember 2031.

– Vi kunne gjort mye i løpet av få år hvis man bevilger penger til det, sier Kanten til NTB.

Han mener regjeringen burde gi tilskudd til kommunene som ikke har fått nitrogenrenseanlegg på plass ennå. For kommunene som allerede har spart til renseanlegg og som har det klart, mener Kanten at man burde gi betalt for arbeidet som er gjort.

– Da kunne vi fått en rask implementering av nitrogenrenseanlegg, og da kunne vi fått en rask endring i Oslofjorden, forteller Kanten.

