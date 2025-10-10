Siktet 16-åring løslates for å gi plass til 15-åring etter granatangrep: – Beklagelig, sier politiet

Det er ikke plass til å holde begge de siktede etter granatangrepet mot et serveringssted i Strømmen fengslet. Derfor løslates den siktede 16-åringen.

Det er besluttet å løslate en av de siktede etter Strømmen-eksplosjonen grunnet mangel på soningsplass.

– Det er beklagelig at det ikke finnes plass til å holde begge siktede i varetekt. Samtidig er det viktig at barn på 16 år ikke skal sitte i varetekt sammen med voksne, sier politiadvokat Eirik Braathen til Romerikes Blad.

Uttalelsen kommer etter at det ifølge avisen ble klart at den siktede 15 år gamle gutten som mistenkes å ha utført selve angrepet, ble varetektsfengslet i to uker.

15-åringen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter straffskyld, forteller Braathen til NRK.

Torsdag ble en 16 år gammel gutt varetektsfengslet i samme sak, mistenkt for å ha en rolle som tilrettelegger, men han er nå altså løslatt.

Politiet mener det fortsatt er fare for bevisforspillelse.

– Ja. Vi måtte velge mellom to onder og landet på å løslate 16-åringen. Det er svært beklagelig. Vi frykter nå at det er en fare for at vi kan miste bevis fordi vi har løslatt en av de siktede, svarer Braathen.

