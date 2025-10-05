Ser store endringer i Syria før valget

En jente holder et syrisk flagg fra en buss med fordrevne syrere som vendte tilbake til byen Homs tidligere i år. Foto: Louai Beshara/AFP/NTB

– Det var helt fantastisk å ankomme Aleppo med fly sammen med så mange reisende som kom tilbake til Syria for første gang på kanskje 14 år for å møte familie og venner, sier Gudrun Bertinussen til Dagsavisen.

Hun er utenlandssjef i bistandsorganisasjonen Care Norge, og har nettopp vært tilbake i Syria for første gang etter at diktatoren Bashar al-Assad ble styrtet for snaut ti måneder siden.

– Det var mange som kom med tårer i øynene, og familiemedlemmer som sto med blomster og ventet spent på flyplassen, forteller hun.