– Jeg synes det er helt forkastelig med de påstandene som Simon Sandelien kommer med om transpersoner.

Det sier transkvinne og partiet Sentrum-topp, Elisabeth Meling til Dagsavisen.

– Det å bruke en sårbar gruppe til å hevde seg selv er under enhver verdighet fra en politiker. Nå er det på tide at folk våkner. Vi transpersoner kjenner allerede på økt utrygghet på grunn av mer negative holdninger mot oss, og dette bidrar bare til å bygge på den utryggheten. Vi ønsker bare å leve vanlige liv. Slutt å bruk oss som syndebukker, legger hun til.

Til Dagsavisen svarer Simen Sandelien Meling slik:

– Jeg mener jeg ikke har kommet med negative uttalelser mot transpersoner. Jeg har uttalt meg om transideologi. Jeg har ikke noe problem med å anerkjenne at det finnes mennesker med kjønnsinkongruens og mener at de bør ha frihet til å leve sine egne liv. Min motivasjon for å diskutere transideologi er motivert av et ønske om at unge mennesker i en utfordrende situasjon skal få best mulig hjelp og støtte.

Charlie Kirk, grunnleggeren av Turning Point USA, ble skutt og drept onsdag. Foto: Lindsey Wasson / AP / NTB

Slettet innlegget

Sandeliens uttalelser kom i et Facebook-innlegg etter drapet på Charlie Kirk i USA, melder Aftenposten.

Simen Sandelien, Høyre-representant i Asker. Foto: Privat

Han skrev at foreløpige opplysninger tydet på at motivasjonen for drapet kunne være knyttet til transideologi.

«I så fall føyer saken seg inn i et mønster der en svært liten gruppe står bak uforholdsmessig mye vold i nyere tid».

Han har siden slettet innlegget, men skjermdumper av teksten er spredt og vekker kraftige reaksjoner.

– Jeg står for at jeg er bekymret for transideologi, men jeg beklager noe av måten jeg ordla meg på, og jeg ser at sammenhengen ble feil, sier Sandelien til Aftenposten.

Sandelien er kalt inn til et møte sentralt i Høyre, sier ordfører i Asker Lene Conradi, også hun fra Høyre, til Budstikka.

Høyre lokalt tar også tak i saken, opplyser hun. Conradi tar sterkt avstand fra uttalelsene hans.

– Det han skriver, er uhørt og skulle aldri vært publisert. Det fremstår som konspiratorisk, og det er bra han har tatt det ned. Høyre deler ikke Sandeliens meninger, og jeg mener også slike ytringer er skadelige og farlige da de bygger opp under hat og et utrygt samfunn for mennesker det gjelder, skriver hun i en sms til avisen.

Sjekket ikke tallene

I innlegget hevdet Sandelien at transpersoner var overrepresentert i voldsstatistikken og kritiserte det han kalte «transideologiens militante karakter».

Statistikk viser imidlertid at transpersoner står for omtrent 1 prosent av skytinger i USA, tilsvarende deres andel i befolkningen. Menn som identifiserer seg som menn, står for 96–97 prosent av disse skyteepisodene.

Sandelien har nå lagt ut en beklagelse på Facebook hvor han innrømmer at han burde sjekket bakgrunnstallene bedre før han uttalte seg.

Må rydde opp

Håkon Rønning Vahl, styremedlem i Åpne Høyre, reagerer på innlegget. Organisasjonen har i oppgave å utvikle «skeiv blå politikk» for partiet.

– Vi setter pris på at han har tatt til vettet, dementert det og beklaget. I vårt styremøte neste uke kommer dette høyt oppe på agendaen vår, sier Rønning Vahl til TV 2.

Han understreker at Høyre er åpent for transpersoner, og at de har aktive politikere som er transpersoner i partiet.

– Det er klart de reagerer kraftig på dette internt. Det må vi jobbe med i Åpne Høyre og inn mot Høyre sentralt for å få ryddet opp i. Det skal være rom for alle og høyt under taket i Høyre, sier han.

– Må få konsekvenser

– Uttalelsen fra Sandelien er svært alvorlig. Her er det åpenbart mangel på kunnskap og empati. Han sprer usannheter, konspirasjoner og åpenbare fordommer mot transpersoner som tilhører fortiden, skriver FRI-leder Stephen Adom i en epost til TV 2.

Han mener at slik retorikk er med på å umenneskeliggjøre en del av befolkningen.

– Dette må Høyre rydde opp i. Vi mener denne typen uttalelser må få konsekvenser, sier Adom.