Senterungdom-lederen er mest opptatt av melkekvota, selv om det er litt nerd
Senterpartiet er best på fest – og KrF er klink dårligst, mener leder av Senterungdommen, Nils Forren.
Nils Forren er leder i Senterungdommen, og sjettekandidat til Senterpartiet i Sør-Trøndelag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kandidaten
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Når var din politiske oppvåkning?
– Jeg tror at jeg alltid har vært politisk engasjert. Jeg diskuterte politikk rundt middagsbordet, leste lokalaviser og så Nyhetsmorgen på NRK før jeg gikk til skolen. Jeg meldte meg inn i Senterungdommen i 2017, men jeg ble egentlig ikke politisk aktiv der før jeg takket ja til å stille til valg i 2019.