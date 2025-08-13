Senterungdom-lederen er mest opptatt av melkekvota, selv om det er litt nerd

Nils Forren er leder i Senterungdommen, og sjettekandidat til Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg tror at jeg alltid har vært politisk engasjert. Jeg diskuterte politikk rundt middagsbordet, leste lokalaviser og så Nyhetsmorgen på NRK før jeg gikk til skolen. Jeg meldte meg inn i Senterungdommen i 2017, men jeg ble egentlig ikke politisk aktiv der før jeg takket ja til å stille til valg i 2019.

