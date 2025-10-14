Senterpartiet i fritt spill på Stortinget

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør alvor av å være en frispiller på Stortinget og har alliert seg med samtlige andre partier i ulike saker. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter Stortingets åpning lørdag har det haglet med ulike forslag og skriftlige spørsmål til regjeringen.

I trontaledebatten mandag gikk Senterpartiet sammen med andre partier både til høyre og venstre om seks felles forslag. Sp har dermed alliert seg med alle partiene på Stortinget i ulike saker.

– Senterpartiet har nøkkelposisjonen i norsk politikk. Det gir oss muligheter til å danne ulike flertall, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Med en svak mindretallsregjering ligger all makt i stortingssalen, slår han fast.

Vil omgjøre omstridt vedtak

Øverst på lista troner et forslag om å oppheve et omstridt vedtak fra juni i fjor: Da vedtok Høyre og Arbeiderpartiet, som sammen hadde flertall på Stortinget, å utrede en ordning der et budsjettforslag ikke skal trenge flertall, men bare ikke bli nedstemt.

Senterpartiet har gått sammen med både Fremskrittspartiet, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF i forsøket på å omstøte vedtaket.

Og denne gangen går flertallet i disse partienes favør. Til sammen har de sju partiene 92 mandater på Stortinget, godt over de 85 som trengs.

Forslaget er et såkalt løst forslag som Stortinget skal stemme over tirsdag.

Pensjon og politihøyskole

Sammen med tre av fire borgerlige partier – Høyre, Venstre og KrF – foreslår Sp å innføre og finansiere en permanent søknadsordning for dekning av reelle pensjonskostnader i private barnehager.

Rødt og Sp ber regjeringen legge fram forslag til kompensasjonsordning for ofre og etterlatte etter Kielland-ulykken i 1980, mens Sp, Venstre og KrF ber regjeringen fortsette arbeidet med å bygge skipstunnelen på Stad.

I tillegg krever Høyre og Sp en utredning av alternativer utenfor Oslo når Politihøgskolen skal flyttes.

Klimaspørsmål

Sp-lederen har også stilt flere spørsmål til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Vedum krever svar på om regjeringen vil bruke klimakvoter for å oppnå det siste klimamålet på mellom 66,25 og 72,5 kutt i utslippene innen 2035.

– Den er en reell risiko for at Norge blir folkerettslig forpliktet til et høyere klimamål enn EU, mener Vedum, som frykter at dette vil gi større byrder for folk i Norge sammenlignet med EU-land.

Vedum krever også at regjeringen legger fram et regnestykke for hva et 66-prosentmål vil koste sammenlignet med 72,5 prosent.

Også de andre partiene sørger for å holde departementene i ånde den neste uka. I alt er det stilt 130 skriftlige spørsmål i siste uke, 90 av dem det siste døgnet.

Statsrådene har i regelen en uke på seg til å svare.