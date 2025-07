Senatet har sagt ja til budsjett med store skattelettelser og offentlige kutt

Republikanerne i Senatet har vedtatt et budsjettforslag som innebærer skattelettelser til rike amerikanerne og store kutt i USAs offentlige helseprogram.

Visepresident JD Vance (i midten bak) avgjorde med sin stemme da Senatet i USA stemte over Donald Trumps økonomiske lovforslag som han har kalt One Big Beautiful Bill Act. 50 senatorer stemte for og 50 stemte mot. Foto: Senatets TV-sending/AP/NTB

