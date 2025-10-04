Seks personer skadet i skyting i Gävle
– 13-åring mistenkt for drapsforsøk

En 13 år gammel gutt er mistenkt for drapsforsøk etter at seks personer ble skadet i en skyteepisode i Gävle i Sverige natt til lørdag.

NTB-TT
13-åringen er mistenkt for seks drapsforsøk, opplyser politiet. Han er blitt avhørt i løpet av dagen.

De fleste skadede beskrives som unge voksne, men også personer under 18 år er skadet. De skadede inkluderer kvinner, jenter og gutter. Samtlige av dem er fra nærområdet.

– Fire er fortsatt på sykehus, og to har fått reise hjem, sier visepolitimester Josefine Rhodin i Gästrikland.

Personene ble truffet av skutt på underkroppen, og ingen har livstruende skader. Motivet er så langt uklart, men politiet sier de har et godt bilde av hendelsesforløpet.

Politiet fikk melding om skytingen rett før klokken 2. Ingen av de skadede er mistenkt for noen lovbrudd, og politiet har tatt avhør av flere av dem.

