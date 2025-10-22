Ukrainske redningsmannskaper evakuerer barn fra en barnehage i Kharkiv som onsdag ble rammet i et russisk droneangrep. Ukrainske nødetater via AP / NTB

En mor og hennes barn på henholdsvis seks måneder og tolv år er blant de drepte i angrepene i regionen rundt Kyiv. De bodde i en landsby i regionen, der et angrep satte huset deres i brann, ifølge regionens militære leder Mykola Kalasjnik. I tillegg er 29 såret, ifølge myndighetene der.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier at angrepene førte til skader på boliger i hovedstaden, og at flere personer også er såret.

Ti personer ble reddet ut av en brennende høyblokk i Dniprovskyj-distriktet i Kyiv, ifølge Klitsjko. Et barn var blant de fem som ble sendt til sykehus for behandling.

Russland tok i bruk 405 droner og 28 raketter, ifølge det ukrainske luftforsvaret.

Barnehage rammet

I Kharkiv, landets nest største by, ble en barnehage rammet av tre droner, ifølge ordfører Ihor Terekhov.

Han skriver på Telegram at en person som ryddet gaten utenfor, ble drept, men at ingen inne i barnehagen ble skadet.

– Heldigvis klarte barnehagelærerne å få de små inn i et svært enkelt tilfluktsrom i tide. Så snart redningsmannskapene kom seg til kjelleren, ble alle 48 barn evakuert, skriver han.

– Men redselen som vi alle, og særlig foreldrene, følte på i noen minutter, da ingen visste om noen var i live, vil vi aldri glemme, skriver Terekhov videre.

Ifølge ham ble hele andre etasje i barnehagen ødelagt i angrepet.

Mange av barna er i sjokk, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Omfattende angrep

Angrepet rettet seg ifølge Zelenskyj mot ti forskjellige regioner: Kyiv, Odesa, Tsjernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizjzja, Tsjerkasy og Sumy.

Ukrainas energiminister Svitlana Hryntsjuk sier at «massive» angrep ble rettet mot strømnettet og energiinfrastruktur. Det førte til strømbrudd i store deler av landet.

Onsdag gjennomførte Russland nye angrep mot reparasjonsgrupper som jobbet med å få strømmen på fote igjen etter angrepene, ifølge Hryntsjuk.

En brannmann ser på skadene etter det russiske angrepet mot barnehagen. Ingen i barnehagen ble drept i angrepet, men en arbeider som ryddet utenfor da angrepet fant sted, døde. Andrij Marjenko / AP / NTB