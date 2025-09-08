Seks drept i angrep i utkanten av Jerusalem

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skulle mandag ha møtt i retten for å svare på aktoratets utspørring i korrupsjonssaken mot ham, men ba om utsettelse med henvisning til Jerusalem-angrepet. ( AP / NTB

Ifølge avisa Times of Israel fant angrepet sted ved et busstopp utenfor den israelske bosetningen Ramot.

Den israelske kringkasteren Kanal 12 melder at to angripere gikk om bord i en buss og åpnet ild mot passasjerene.

Israelsk politi opplyser at angriperne åpnet ild mot bussen.

Seks mennesker ble ifølge israelske myndigheter drept i angrepet, og elleve andre ble såret. Tilstanden til sju av de sårede ble betegne som alvorlig.

Annonse

En israelsk soldat og en sivil skjøt og drepte de to angriperne, ifølge politiet.

Okkupert område

Ifølge Times of Israel skal de to ha kommet fra de palestinske landsbyene Al-Qubeiba and Qatanna, som ligger rett vest for Ramot på den okkuperte Vestbredden.

Seks mennesker er drept i et angrep ved den israelske bosetningen Ramot i okkuperte Øst-Jerusalem. Angriperne skal ha åpnet ild mot passasjerene på en buss. Foto: AP / NTB

Ramot ligger rett nord for Øst-Jerusalem, som har vært okkupert av Israel siden 1967.

Annonse

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), har slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem er ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er etablert i strid med folkeretten.

Utsatt rettsmøte

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skulle mandag ha møtt i retten for å svare på aktoratets utspørring i korrupsjonssaken mot ham, men ba om utsettelse med henvisning til Jerusalem-angrepet.

Han har også gjentatte ganger tidligere fått innvilget utsettelser av ulike årsaker.

Annonse

Domstolen har gitt advokatene hans frist til klokka 14 israelsk tid med å svare på rettens krav om at han i stedet møter i retten i morgen.