Seier for miljøbevegelsen i Førdefjord-saken – staten vurderer anke

Dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett tirsdag etter at selve saken ble behandlet i juni.

Miljøorganisasjonene nedla påstand om at regjeringens tillatelser til dumping av gruveavfall fra 2016 og driftstillatelsen fra 2022 er ugyldige.

Lagmannsrettens konklusjon er at tillatelsene er gitt i strid med vanndirektivet og vannforskriften, og at vedtakene av denne grunn er ugyldige. Det gjelder alle vedtak om gruvedriften, både i kongelig resolusjon, fra Klima- og miljødepartementet, fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra Miljødirektoratet.

Miljøorganisasjonene har dermed fått medhold i alle punktene i dommen, som er enstemmig.

– Helt fantastisk! Dette er en stor seier for fjorden, fisken og folket, og denne dommen vil også hindre forurensning av andre fjorder, vann og vassdrag, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding etter at dommen falt.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet samstemmer:

– Dette er historisk, og utvilsomt en av de største seirene til norsk miljøbevegelse. Vi har kjempet for å redde Førdefjorden i mer enn 15 år, og denne dommen viser at vi har hatt rett hele tiden. Tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden skulle aldri vært gitt, sier han.

– Vi forventer nå at staten trekker tilbake tillatelsene til gruveselskapet, slik at det settes et endelig punktum for denne saken, sier Gulowsen.

Vurderer å anke

Staten vurderer nå nøye om den skal anke til Høyesterett, skriver regjeringsadvokaten i en epost til NTB.

Dette betyr ikke at Nordic Mining må stanse driften umiddelbart, mener regjeringsadvokaten.

– Dommen konkluderer ikke med at et slikt sjødeponi er ulovlig i seg selv, men retten mener det ikke er foretatt en tilstrekkelig grundig og oppdatert analyse av fordeler og ulemper, og finner derfor at vedtaket er ugyldig, skriver Karen Mellingen og Asgeir Nygård, som har ført saken for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi fortsetter med vår produksjon

Nordic Mining varsler at de forholder seg til tillatelsene de har, og at de vil fortsette å utvinne mineraler ved Førdefjorden etter dommen fra lagmannsretten.

– Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, sier administrerende direktør Finn Ivar Marum i Nordic Mining i e-post til NTB.

– Vi forholder oss til de tillatelsene vi har og fortsetter med vår produksjon av mineraler, sier han.

Staten må betale sakskostnader

I dommen skriver lagmannsretten at den vurderer at tillatelsene bygger på «uriktig generell rettsanvendelse og subsumsjon».

«Det foreligger da en materiell kompetansemangel – en innholdsmangel – ved vedtakene. Når det ikke er godtgjort og tilstrekkelig vurdert at det foreligger hensyn av «overriding public interest», har ikke forvaltningen kompetanse til å gi tillatelse», heter det i dommen.

Staten må betale Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 4.292.423 kroner i sakskostnader for lagmannsretten, og 3,5 millioner kroner i sakskostnader fra tingretten.

Lagmannsretten avviste også statens anførsel om at saken måtte avvises grunnet manglende søksmålsinteresse. Lagmannsretten forkastet denne anførselen idet den kom til at miljøorganisasjonene fremdeles har rettslig interesse i å få prøvet vedtakene, heter det.

SV: Seier for naturen

– Endelig! Dette er en stor seier for naturen. Nå må regjeringen stanse raseringen av fjorden umiddelbart. I tillegg må de stanse gruvevirksomheten i Repparfjord, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Dette har vi ventet lenge på. Allerede da tillatelsene ble gitt av Erna Solbergs regjering, advarte flere miljøfaglige instanser i sterke ordelag mot å bruke fjorden som søppelplass for gruveselskapene, understreker Haltbrekken.

Sofie Marhaug, andre nestleder i Rødt, sier i en kommentar at norske politikere har sviktet naturen når de har gitt grønt lys til gruvedumping i Førdefjorden.

– Nå er tiden inne for å ta ansvar: Vi trenger et nasjonalt forbud mot sjødeponi – uansett om det gjelder Førdefjorden, Repparfjorden eller andre fjorder. Norske fjorder skal ikke være søppelplass for gruveselskapene, sier hun.

Gruvedriften har startet opp

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, men tapte i Oslo tingrett i januar i fjor, og anket til lagmannsretten.

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

Gruvedriften på Engebøfjellet ved Førdefjorden startet opp i desember i fjor, med offisiell åpning i mai i år.