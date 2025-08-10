Seher Aydar: - Jeg hadde en smule politikerforakt

Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg ble med i Rød Ungdom da jeg var 16 år, etter at jeg fikk en lapp fra dem om å vise solidaritet med Palestina. Jeg er vokst opp med å tenke at politikk ikke er noe vi arbeiderklassebarna skal drive med, for politikerne jeg så på TV var annerledes. Jeg hadde en smule politikerforakt, for jeg trodde ikke at de jobbet for oss. Men så skjønte jeg at Rødt var annerledes. Min oppvåkning var kanskje først og fremst å tenke at folk med min bakgrunn kunne være med på å gi politikken en retning.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?