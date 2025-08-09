Se ungdomslederdebatten her

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Torsdag arrangerte Tankesmien Agenda stortingsvalgkampens første ungdomspartilederdebatt.

Arrangementet gikk av stabelen på utestedet Youngs på Youngstorget.

Til stor applaus ønsket ordstyrer Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda, ungdomspartilederne opp på scenen.



Annonse

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, ble forhindret fra å delta.

Se hele debatten under:

Valgkamp fra høyt lende

Dagsavisen møtte på Gaute Skjervø, leder i AUF, etter debatten.

Annonse

Skjervø synes det er gøy å endelig være i gang.

– Nå er det jo debatter nesten daglig fram til valget. Dette var den første store ungdomspartilederdebatten etter sommeren. Man merker at folk er gira på valgkamp. Vi merker at vinden har snudd litt. Det er artigere å være på offensiven enn på defensiven, sier han.

Skjervø var ikke den eneste som var på offensiven. Det var resten av panelet også.

– Det ble en debatt med litt temperatur. Det tror jeg vi kan forvente i denne valgkampen. Spesielt når man snakker om formuesskatt eller Palestina. Jeg har ikke vært med i en valgkamp med så store skiller som i år. Det tror jeg handler om at Frp gjør det såpass bra at de tør å være mer ærlige om politikken sin. Det skaper større skille, og øker temperaturen i debattene.

Annonse

Ingen av debattantene gjorde poeng av forskjellene motdebattantene måtte ha med deres respektive moderpartier.

– Dette er kanskje ikke tidspunktet man skal rokke ved forskjellene man har med moderpartiet?

– Det er en ungdomspartileders store dilemma. Vår oppgave er ikke å være enig i alt partiet står for, men fordi vi er enig med hovedretningene for landet. Jeg stemmer Arbeiderpartiet fordi jeg er enig med dem, sier Skjervø.

Han sier han spiller med åpne kort om sine uenigheter med moderpartiet.

Annonse

– Jeg krevde oljefondet ut av Israel senest forrige uke. Jeg opplever at folk godtar det. Min oppgave er ikke å bare si det samme som partiet, min oppgave er å få folk til å stemme riktig. Det tror jeg at dette valget trenger, sier han.

Skjervø gleder seg til resten av valgkampen.

– Valgkamp er kjempegøy. Ungdomspartilederne er veldig dyktige folk. Vi er heldige som har et så dyktig kollegium. Vi er for dårlige på mangfold, så vi skulle gjerne hatt med flere kvinner. Men det er høy kvalitet, og en respektfull tone – til tross for at temperaturen kan bli høy, sier Skjervø.

Ungdomspartiene stilte mannsterkt opp, bokstavelig talt. Ungdomspartienes eneste kvinnelige leder, Amrit Kaur, ble forhindret fra å delta. FOTO: Eivind Tangen

Annonse

Gira på valgkamp

– Det er deilig å være i gang, altså.

Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom, er også klar for kamp i høst.

– Vi har en del lavterskel-paneler gjennom året. Men i valgkamp, og spesielt i stortingsvalgkamp, så er ungdomspartilederdebattene veldig, veldig gøy, sier han til Dagsavisen.

Annonse

Velle merket seg intensiteten i debatten.

– Vi er som veddeløpshester som står og kriger i startboksen, som bare vil begynne å løpe. Jeg merker meg at AUF-lederen blir høylytt hver gang vi diskuterer formuesskatt og Midtøsten, sier Velle.

Han er heller ikke redd for å irettesette moderpartiet.

– Jeg tror alle ungdomsorganisasjoner har et større behov for å verne om moderpartiene under en valgkamp. Allikevel er verken FpU eller noen av de andre partiene i panelet redde for å sette skapet på plass når det er nødvendig. Når det er sagt, så er jeg klinkende klar på at Sylvi Listhaugs Frp er riktig retning for Norge, sier han.

Annonse

– Likevel er det mer enn nok av anledninger til å krangle med hverandre internt i Fremskrittspartiet. Nå bruker vi valgkampen på valgkamp.