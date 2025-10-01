Sarpsborg-skyting skal ha vært nytt bestillingsoppdrag

Politiinspektør Grete Metlid og politiadvokat Henrik Rådal orienterte om granatsaken onsdag. Tirsdag ble tre unggutter pågrepet i Sarpsborg etter en skytehendelse som settes i sammenheng med granatsaken. Onsdag ble også en 15-åring pågrepet. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Tre gutter i aldersspennet 12–14 år ble innbrakt i Sarpsborg tirsdag, ifølge politiadvokat Henrik Rådal. Onsdag ble også en 15-åring pågrepet, og det er beslaglagt et skytevåpen.

I Sarpsborg ble det løsnet skudd i tilknytning til en privatadresse, ifølge politiet.

Politiet sier de har avdekket at det ble satt ut nok et voldsoppdrag, og at dette ble avverget før skytehendelsen tirsdag kveld.

– Selv om vi ser og etterforsker denne siste saken i sammenheng med Pilestredet-saken, så er det òg viktig å presisere at det dreier seg om ulike konflikter og ulike oppdrag, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Oslo-politiet og Øst politidistrikt samarbeider om saken, og også Kripos og utenlandske myndigheter er involvert, ifølge politiet.

Kobles til Foxtrot

De unge guttene blir rekruttert via sosiale medier og tilbys penger for å ta på seg voldsoppdrag for gjengene, noe det også har vært en lang rekke tilfeller av i Sverige.

– Vi har jo sagt tidligere at det er konflikter mellom kriminelle aktører, og at det også er et nettverk kalt Foxtrot-nettverket, som vi knytter inn i disse hendelsene, svarer politimester Grete Lien Metlid til NRK på spørsmål om i hvilken grad politiet knytter hendelsene til Sverige.

– Også er det og viktig å presisere at det er konflikter mellom kriminelle, og at man hyrer inn unge gutter, sier hun.

Metlid sier videre at utviklingen med voldsoppdrag er «både skremmende og kynisk», men at det er «dette vi står overfor nå».

Ti innblandet

Det var tirsdag kveld i forrige uke at en håndgranat eksploderte ved Pilestredet i Oslo. En annen granat ble funnet på stedet, og denne ble senere detonert av politiet. Ingen ble skadet.

Totalt er ti personer innblandet i saken, etter at en mann i 20-årene ble pågrepet mandag. En mann i 30-årene ble pågrepet i helgen, og fra før er fire gutter i tenårene innbrakt.

Politiet mener to 13-åringer sto bak eksplosjonen i Pilestredet. Guttene skal ha tatt på seg et voldsoppdrag på bakgrunn av en konflikt i et kriminelt miljø.

Mann i 30-årene skal ha delt ut granater

Den pågrepne mannen i 30-årene skal ha gitt guttene granatene dagen før, og han skal også ha vært i besittelse av to granater på fredag. Disse var ifølge politiet tiltenkt et annen sprengingsoppdrag, denne gangen i Sarpsborg.

Politiet bekreftet onsdag at den ene 13-åringen ble tilbudt 30.000 kroner for å gjennomføre angrepet, som skal ha vært rettet mot en neglesalong på stedet.

Politiet setter granatangrepet i sammenheng med et gjengoppgjør og bortføringen av en 24-åring i Oslo tidligere i september. 24-åringen er i familie med eierne av neglesalongen, ifølge politiet.