Sannes mamma: – Godt at noen ser galskapen

– Godt at noen i systemet ser galskapen, selv om saken ikke er løst ennå. Det har vært et tøft halvt år, men nå kan jeg i det minste puste litt ut, sier Inger Grahnstedt til Dagsavisen.

Familien har i årevis forsøkt å få på plass det de mener er et forsvarlig helse- og omsorgstilbud for datteren Sanne (30). Kjernen i konflikten er at kommunen har besluttet å erstatte timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med hjemmesykepleie – til tross for at flere leger mener Sanne har behov for døgnkontinuerlig to-til-en-bemanning.

Nå får familien støtte fra Sivilombudet, som ber Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus gjøre en ny vurdering.



Indre Østfold kommune har tidligere uttalt til Dagsavisen at de ønsker en «åpen og god dialog med Sanne Grahnstedts familie».



– Vi forstår at endringer i tjenester kan oppleves krevende, og har forståelse for at dette er en følelsesmessig belastende situasjon. Vårt mål er å sikre en best mulig ordning for Sanne, innenfor rammene av gjeldende lovverk og faglige vurderinger, sa Alice Reigstad, direktør for helse og mestring, den gang.