Samordnet innsats under ekstremværet

Hensikten er å sørge for god koordinering av tiltak og felles situasjonsforståelse hos alle involverte, skriver DSB i en pressemelding.

– Som koordinerende fagmyndighet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker vi i DSB å sikre at det er tilstrekkelig med ressurser for å håndtere situasjonen i de berørte områdene, og at vi har en felles situasjonsforståelse hos alle aktørene som nå er i innsats, sier Elisabeth Longva, beredskapsdirektør i DSB.

Omfattende strømbrudd

Ekstremværet Amy har skapt store utfordringer i de berørte områdene, med omfattende strømbrudd, stengte veier og kansellert kollektivtransport.

– Befolkningen i de berørte områdene må fortsatt ta høyde for bortfall av strøm i mange timer. Dette kan også føre til at mobilnettet etter hvert går ned. Man må derfor ha en plan for hvordan man kan få informasjon fra lokale myndigheter eller mediene. Egenberedskapsrådene – blant annet å ha radio med batterier – er viktige å følge, sier Longva.

Flomfaren øker

NVE melder at flomfaren i de berørte områdene øker utover ettermiddagen i dag, og at vannføringen stiger og vil vare ut søndag.

Flom- og jordskredfaren er forventet å bygge seg opp etter hvert som nedbøren øker.

Det har vært mye trefall i alle berørte områder, noe som har ført til strømutfall. Omtrent 150 000 kunder er nå uten strøm i Sør-Norge. Trøndelag, Agder, Vestfold og Telemark er hardest rammet.

DSB setter nå inn flere mobile basestasjoner for nødnett, radiosambandet til nødetatene, i kritiske områder. Dette gjøres for å sikre fortsatt nødnettdekning der mobilnettet er, eller kan være, ustabilt. Det flyttes nå blant annet denne typen forsterkninger til Trøndelag.

