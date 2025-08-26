Sabler ned Trumps håp:

– Vi får se om Putin og Zelenskyj vil samarbeide. Det er nesten som å blande olje og eddik, sa Donald Trump (bildet) før helgen. Foto: Jim Watson / NTB / AFP

Saken oppsummert Donald Trump ønsker et møte mellom Putin og Zelenskyj for å fremme fred i Ukraina.

Eksperter mener et slikt møte er usannsynlig, blant annet på grunn av de store politiske avstandene rundt en fredsløsning.

Ekspert oppfordrer Europa til å ta mer ansvar for å presse fram en løsning. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

USAs president Donald Trump har et uttalt ønske om et møte mellom Russlands og Ukrainas presidenter, som et viktig steg på veien mot en fredsløsning i Ukraina. Men ønsket framstår som ønsketenkning.

– Putin kommer aldri til å gå med på et møte med Zelenskyj. Et bilde av de to sammen ville sett så dårlig ut for Putin, med tanke på all propagandaen han har spydd ut til russerne, sier Anthony Scaramucci i podkasten «The Rest is Politics US».

Anthony Scaramucci under Arendalsuka nylig. Foto: Jørn H. Skjærpe

Putin, Ukraina og sikkerhetsgarantier

Scaramucci, som nylig uttalte til Dagsavisen at Trump har gjort akkurat det han trodde siden valgseieren, var Trumps kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus en kort periode i 2017. Men forholdet mellom dem surnet raskt. Scaramucci brukes stadig som USA-ekspert av internasjonale medier.

Og amerikanerens syn støttes av norske eksperter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Foto (montasje): Mandel Ngan og Andrew Caballero-Reynolds / NTB / AFP

– Jeg er dessverre helt enig i den analysen. Jeg trodde aldri på at det kom til å bli et slikt møte, sier seniorforsker og Nato-ekspert Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Karsten Friis (Nupi). Foto: Jørn H. Skjærpe

Nupi-forskeren tror Putin kun vil stille opp hvis Zelenskyj foreslår noe som ligner en full kapitulasjon fra ukrainsk side, men mener Zelenskyj aldri kommer til å gå med på noe slikt.

– Det blir som jeg trodde før dette skjedde, nemlig at det ikke kommer noe ut av forhandlingene (mellom Putin og Trump, og Trump og Zelenskyj, journ.anm.). Du kan ikke bare forhandle på toppnivå, møtes én gang og tro at alt skal løse seg. Forhandlinger må starte «bottom-up», altså fra bunnen av, sier Friis.

Han støttes av Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det er helt usannsynlig at man vil få til et sånt toppmøte mellom partene før noe som helst er forhandlet. Posisjonene deres er jo milevis fra hverandre. Jeg kan ikke se at det blir noe av et slikt møte, sier hun til Dagsavisen.

Janne Haaland Matlary (UiO). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Et sentralt spørsmål er sikkerhetsgarantier for Ukraina. Dette vil måtte innebære at man skremmer Putin nok til at han ikke angriper en gang til. Det vil si at Putin ikke kan ha noen som helst innflytelse over en sikkerhetsgaranti. Men da kan han nekte å forhandle i det hele tatt, fortsetter hun.

Mener krigen i Ukraina fortsetter

Nå handler dette i bunn og grunn om sikkerhet for Europa, forklarer Matlary, ikke bare Ukraina.

– Så jeg ser ingen mulighet for en forhandlet løsning før da Ukraina eventuelt er sterkt nok militært til at Putin vil ønske en avtale, altså at det legges et militær press på Putin. Og det er det jo egentlig kun en aktør som kan gjøre i øyeblikket, og det er USA, sier hun.

Foreløpig er det kun ett utfall, ifølge Karsten Friis:

– Dette koker ned til at Russland ikke er villige til å forhandle. Så krigen fortsetter. Det eneste som avgjør hvor lenge den fortsetter, er – som man har sagt mange ganger før – hvor mye våpenhjelp vi gir Ukraina, og hvor mye vi klarer å sanksjonere Russland samtidig.

Om det fins vilje fra Trump til å sanksjonere russerne tilstrekkelig, er et annet spørsmål.

– Han (Trump) har ikke gjort det så langt, til tross for flere «deadlines» som har kommet og gått. Personlig blir jeg overrasket hvis han inntar en sterkere posisjon rundt dette, sier Friis.

Krigen i Ukraina, her illustrert av Peter Hamlin i nyhetsbyrået AP, fortsetter. Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet i februar 2022, etter å ha annektert den ukrainske Krim-halvøya og ukrainske fylker øst i landet åtte år tidligere. Illustrasjon: Peter Hamlin / AP

Han støttes av ekspertkollega Janne Haaland Matlary.

– Trump vil ikke innføre sterke sanksjoner, og han vil i hvert fall ikke legge militært press på Russland. Han kunne ha sagt «nå får Ukraina våpen nok til å få framgang på slagmarken», og slik virkelig legge et press på Vladimir Putin. Men sånn som det er nå, er det ord og møter som ikke har noen betydning.

– Så hvorfor skulle Putin da legitimere Zelenskyj som en likeverdig partner ved å møte ham? Det har Putin absolutt ingen interesse av. Det viser hvor totalt på bærtur Trump er. Han kan ingenting om interessene i denne konflikten, han kan bare en iscenesettelse der han skal framstå som en «good guy» som er så fantastisk og får parter til å snakke sammen, legger professoren til.

Trump skaper frustrasjon

Nupi-forsker Friis mener det beste hadde vært at Europa tok mer ansvar for styring av prosessen.

– Det kunne kanskje ha fått litt fortgang i det, slik at en avslutning kom raskere. At Europa ikke bare jatter med Trump, men faktisk tar et større politisk og militært ansvar.

– Er det realistisk?

– Ja, det er bevegelser der. Det er en modningsprosess. Vi ser for eksempel diskusjoner om styrker på bakken i Ukraina og så videre. I flere hovedsteder i Europa er det åpenbar frustrasjon over Trumps diplomati, det er det ingen tvil om, mener Friis.

– Det blir interessant å følge diskusjonene om sikkerhetsgarantier i fortsettelsen. Jeg tror ikke man får en fred i Ukraina før man tør mer, for eksempel at man tør å sette inn en styrke som kan forsvare seg hvis det trengs, men som er der for å hjelpe Ukraina. Det vil øke risikoen, ja, men for å stoppe krigen må man presse tilbake med litt høyere risiko. Det blir interessant å se om europeerne er modige nok til å gjøre det.

Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus nylig. Foto: Ukrainian Presidential Press Service / AFP / NTB

– Hva tror du?

– Jeg tror det går den veien, for det er ikke noe særlig valg. Alternativet er dyrere, og egentlig farligere også når det gjelder sikkerhet. Det er en slags klisjé at Putin kun forstår makt, men samtidig er det litt sant. Motparten må sette press tilbake, det er det som historisk sett har fungert – selv om det da er en fare for at man kan komme i en konflikt.

Før helgen anerkjente Trump at et møte nå synes krevende å få til.

– Vi får se om Putin og Zelenskyj vil samarbeide. Det er nesten som å blande olje og eddik. De kommer ikke så godt overens, av åpenbare grunner, sa Trump under en pressekonferanse i Washington D.C., ifølge NTB.

