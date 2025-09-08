Saar: Israel har godtatt et våpenhvileforslag fra Trump

Israel har gått med på et forslag til våpenhvileavtale fra president Donald Trump, sier utenriksminister Gideon Saar. Foto: DPA / AP / NTB

Saar sa dette under et besøk i Ungarns hovedstad Budapest mandag.

Under en pressekonferanse med sin ungarske motpart Peter Szijjarto sa Saar at Israel er villige til å gå med på en avtale som innebærer at alle gisler i Gaza løslates og at Hamas legger ned våpnene.

The Jerusalem Post skrev i helgen at utkastet til avtale er overlevert til Hamas, som ikke har kommentert det.

Ifølge planen må Hamas overlevere alle de 48 gislene, både døde og levende, samme dag som avtalen trer i kraft.

Til gjengjeld vil Hamas få personlige sikkerhetsforsikringer fra Trump fram til en mer langsiktig fredsavtale er på plass, heter det.

Mellom 2000 og 3000 palestinske fanger vil i henhold til utkastet bli løslatt fra israelske fengsler, og israelske styrker vil stanse bakkeoffensiven i Gaza by og trekke seg delvis ut fra Gazastripen.





