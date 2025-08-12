Så mye tjener Støre og statsrådene

Regjeringen opplyser på sine nettsider at årsgodtgjørelsen for statsministeren for tiden ligger på 2.134.434 kroner.

For resten av statsrådene er godtgjørelsen på 1.734.020 kroner.

Også stabssjefen på Statsministerens kontor og øvrige statssekretærer har millionlønn, med henholdsvis 1.508.605 kroner og 1.223.094.

Politiske rådgivere tjener i underkant av en million, med en årsgodtgjørelse på 920.026.

Lønna til regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter fastsettes av et godtgjøringsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalgets innstilling behandles av Stortinget. Årsgodtgjørelsen for statssekretærene og de politiske rådgiverne fastsettes av Statsministerens kontor.