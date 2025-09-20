Så lenge må du jobbe for å gå av med pensjon

Snart øker pensjonsalderen. Det betyr at de fleste jobbe må jobbe lengre enn før. Foto: Istock

Stortinget har bestemt at pensjonsalderen skal økes gradvis i takt med at nordmenn lever lenger.

Det gjelder både den «vanlige» grensa for når vi kan ta ut alderspensjon, og grensa for hvor tidlig vi kan gå av med pensjon.

Tabellene i denne saken viser hvor lenge du må jobbe for å ta ut full alderspensjon, og når du tidligst kan starte.

Hvert årskull, altså året du er født, må jobbe én til to måneder lenger enn forrige årskull for å få samme pensjon.

I denne tabellen ser du hvilke utslag det gir.

Tar lengre tid enn ventet

Nav skriver på sin nettside at pensjonsalderen tidligst vil starte å øke gradvis fra 2027.

«Regjeringen jobber med å følge opp dette, og det er riktig at det tidligst kan skje fra 2027», bekrefter Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overfor FriFagbevegelse.

For å øke pensjonsalderen, må loven endres.

– Når legger regjeringen fram forslag til endringer i folketrygdloven for å følge opp pensjonsforliket på Stortinget i 2024?

«Endringene som følger av pensjonsforliket krever et omfattende lovarbeid, som har tatt mer tid enn forventet», svarer Søvik.

Han forteller at Arbeidsdepartementet jobber med et høringsnotat for å følge opp pensjonsforliket.

«Vi kommer tilbake til når på et senere tidspunkt», skriver han i en e-post.

Fakta om endringer i pensjonen Flertallet på Stortinget ble i 2024 enige om flere endringer i pensjonssystemet vårt. Frp og Rødt var ikke enige med flertallet.

Dette ble de enige om: «Slitertillegg» for folk som går av med pensjon tidlig, at pensjonsalderen gradvis skal økes og en bedre alderspensjon for uføre.

En bedre pensjon for uføre er allerede innført. Den gjelder fra 1. januar 2025.

Slitertillegget er ennå ikke på plass.

Det er ikke endelig bestemt, men trolig vil pensjonsalderen starte å øke gradvis allerede fra 2027.

For å øke pensjonsalderen og bestemme slitertillegget, må loven endres.

Regjeringen skal trolig legge fram lovforslag i høst om disse endringene i pensjonssystemet vårt. Kilde: FriFagbevegelse

Økt pensjonsalder påvirker også AFP

Nå kan man tidligst begynne å ta ut alderspensjon når man er 62 år. Også den nedre pensjonsalderen vil øke gradvis fra 2027, tidligst.

Det påvirker i sin tur når folk kan ta ut AFP – avtalefestet pensjon. Det betyr at vi må jobbe lenger for å ta ut AFP.

