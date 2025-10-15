Rystet over manglende satsing på sjøfolk

I den norske handelsflåten nå er det få eller ingen nordmenn igjen. Foto: Tri Nguyen Dinh

Norge ruster seg for en krevende tid med massiv satsing på forsvar og beredskap.

En konsekvens av dette er kutt på satsing på norske sjøfolk, viser statsbudsjettet som legges fram i dag.

Tilskuddsordningen, som skal sikre norske sjøfolks konkurranseevne mot billigere utenlandske sjøfolk, blir ikke justert etter lønns- og prisvekst.

– At regjeringen ikke evner å se skip og norske sjøfolk i sammenheng med satsingen på forsvar og beredskap er intet mindre enn rystende, sier en oppgitt Kurt Inge Angell, leder i Norsk Sjømannsforbund.

Kraftig svekkelse

Regjeringens forslag på 225.500 per sjøfolk betyr at ordningen har blitt svekket nærmere 20 prosent siden 2021.

Da var ordningen på 216.000 kroner. Prisjustert siden 2021 skulle dette tallet i år vært på 266.530 kroner.

– Det handler om vår felles sikkerhet. Svekkelse av ordningen gjør landets beredskapsevne i krig og krise dårligere.

Bemannes av utenlandske

I den norske handelsflåten nå er det få eller ingen nordmenn igjen, med unntak av kystrutenskipene og Color Line-skipene.

Angell påpeker at landets disponible skip i dag i stor grad bemannes av utenlandsk mannskap det er heftet usikkerhet rundt om det blir en skarp situasjon med land utenfor NATO.

Dette er på grunn av mangel av på norske sjøfolk. Da må man satse mer på norske sjøfolk, ikke mindre.

– Norge må i langt større grad bemanne skipene med alliert mannskap fremover. En svekkelse av tilskuddsordningen betyr at norske rederiers mulighet til å satse på norske sjøfolk blir reduseres.

Heller ikke sjømannsfradraget er prisjustert i budsjettforslaget.

Forbundslederen setter nå sin lit til at Stortinget får på plass en større satsning på norske sjøfolk.

