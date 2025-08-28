Ryanair vil stoppe flere håndbagasjejuksere – gir ansatte økt bonus
Flyselskapet Ryanair skrur opp bonusen de ansatte får for å avsløre passasjerer som har for stor håndbagasje, sier toppsjef Michael O'Leary.
I dag gir selskapet 1,50 euro i bonus for hver trillekoffert, bag eller sekk som er større enn tillatt. For å få tatt flere regelbrytere, økes summen nå til 2,50 euro eller rundt 30 kroner, melder BBC.
– Hvis du ikke følger reglene og tar med en bag som er for stor, kommer vi til å ta deg, og jeg gleder meg til å belønne og gi bonus til våre ansatte som fanger opp den overdimensjonerte håndbagasjen, sier O'Leary til den britiske kringkasteren.
Han sier den nye bonusen begynner å gjelde i november. I tillegg fjernes taket på bonusen. I dag kan en ansatt ikke få mer enn 80 euro – snaut 940 kroner – i bonus for å ta juksemakerne.
Lavprisselskapet lar passasjerene få med en liten håndbagasje uten ekstra kostnad, men det vanker dyre tilleggsgebyrer dersom den er større enn reglene tillater.