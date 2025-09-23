Rutte om luftromskrenkelser: – Enten gjort med vilje eller skremmende inkompetanse

Nato-sjef Mark Rutte går hardt ut mot Russland og fordømmer de nylige krenkelsene av Nato-luftrom. Virginia Mayo / AP / NTB

– Russland bærer fullt ansvar for disse handlingene, som er eskalerende, risikerer å bli feilbedømt, og skaper fare for liv. Det må stanse, skriver Nato i en uttalelse etter tirsdagens møte om luftromskrenkelsene fra russiske MiG-jagerfly over Estland i forrige uke.

– Denne inntrengingen er del av et større mønster med stadig mer uansvarlig russisk oppførsel, skriver Nato.

Rutte mener Nato er forberedt

Nato-sjef Mark Rutte sa på en pressekonferanse tirsdag at alliansen er forberedt på å skyte ned russiske fly dersom det er nødvendig.

– Vi gjør alltid en vurdering av faren. Og om vi anser det som et umiddelbar trussel, så agerer vi deretter, sa Rutte.

Da tre russiske jagerfly fløy inn i estisk luftrom sist uke, ble det vurdert til at flyene ikke utgjorde noen umiddelbar fare, sa Rutte. Han takket Italia, Sverige og Finland for å raskt sende egne fly for å observere og eskortere de russiske flyene ut av Nato-luftrom.

Han sa samtidig at de russiske krenkelsene enten er gjort med vilje, eller vitner om «skremmende inkompetanse».

Advarer Russland

Videre i uttalelsen kommer en skarp advarsel til Russland.

– Russland bør ikke være i tvil: Nato med allierte vil i tråd med folkeretten ta i bruk alle nødvendige militære og ikke-militære virkemidler for å forsvare seg og avskrekke alle trusler fra alle hold. Vi skal fortsette å svare på den måten, det tidspunktet og det stedet vi selv velger.

Uttalelsen peker ikke bare på luftromskrenkelsene i Polen og Estland, men også at flere andre Nato-land, deriblant Finland, Latvia, Litauen, Norge og Romania har opplevd luftromskrenkelser fra Russland.

Det nordatlantiske råd møttes tirsdag formiddag etter at tre russiske MiG-31-jagerfly med full utrustning krenket estisk luftrom i over ti minutter 19. september. Dette skjedde få dager etter at polsk luftrom ble krenket av russiske droner.

– Vi uttrykker vår fulle solidaritet med alle allierte hvis luftrom er blitt krenket.

Den norske regjeringen publiserte få minutter senere en pressemelding som listet opp tre tilfeller av at russiske militærfly krenket norsk luftrom i år.